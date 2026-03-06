ABD bunu hiç beklemiyordu! Barzani'den şaşırtan İran açıklaması
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Orta Doğu’da artan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin savaştan uzak kalması için tüm çabayı göstereceklerini söyledi.
Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bölgenin “karmaşık ve hassas bir dönemden” geçtiğini belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) "savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini" belirtti.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken Barzani’nin ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Barzani, açıklamasında, bölgenin “karmaşık ve hassas bir dönemden” geçtiğini belirterek, “Bölgedeki tüm sorun ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bizler de IKBY'nin savaştan, felaketlerden ve acılardan uzak kalması ve korunması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, IKBY'nin bölgedeki rekabetin bir parçası olmayacağını dile getirmişti.
Gündem
İran’a kara operasyonunun ilk sinyali! ABD özel kuvvetleri çöle inip Irak ordusu ile çatıştı: 1 asker öldü, 2'si yaralandı
Gündem
Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı