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Spor Olimpiyatlarda verilen 'altın' madalyanın içerisinde ne kadar altın olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!
Spor

Olimpiyatlarda verilen 'altın' madalyanın içerisinde ne kadar altın olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Yeniakit Publisher
2024-07-06 16:29:00 -
Olimpiyatlarda verilen 'altın' madalyanın içerisinde ne kadar altın olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız!

Milliyetçilik ruhumuzun kabardığı şu son günlerde olimpiyatlarda birçok sporcu ülkelerini temsil ederek altın madalya için yarışacak. Oldukça önemli bir nişane olan bu altın madalyanın içerisinde aslında cüzi bir miktar altın olduğunu söylesek?

Milliyetçilik ruhumuzun kabardığı şu son günlerde olimpiyatlarda birçok sporcu ülkelerini temsil ederek altın madalya için yarışacak. Oldukça önemli bir nişane olan bu altın madalyanın içerisinde aslında cüzi bir miktar altın olduğunu söylesek?

Manevi değeri yüksek olan bu madalyanın maddi değeri de merak konusu.

Biz ‘altın madalya’ olarak biliyoruz ancak işin gerçeği sizi biraz şaşırtabilir

Altın, gümüş ve bronz madalyaların çapları 85 mm, kalınlıkları ise 7,7 - 12,1 mm arasındadır.

Birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye de bronz madalya verildiğini bilsek de bu madalyaların maddi değerleri de bir o kadar merak ediliyor. Fakat üzücü bir haberimiz var: Altın madalya, 556 gram ağırlıkta olmasına rağmen sadece 6 gramı altından oluşuyor!

Geri kalan kısmı ise altın kaplama saf gümüşten oluşuyor. Bunun tahmin edilen sebebi ise saf altın madalyaların çok pahalı ve kullanışsız olmasıdır.
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Çünkü saf altın, ezilip bükülebilen yumuşak bir metaldir.

Gümüş ve bronz madalyalarda ise durum biraz farklı. Gümüş madalyaların saflığı %99,9 oranında hesaplanmıştır. Bronz madalyada ise %90 bakır, %10 çinko alaşımı mevcut.

Ancak her altın madalya 6 gram altın içermiyor. Kongre Altın Madalyası ve Nobel Ödülü katı altından yapıldığı biliniyor.

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