Olimpiyatlarda bugünün programı: 2 Ağustos 2024! Elif Özbay ve Şevval İlayda Tarhan gündemde! Türkiye'nin Paris Olimpiyat takvimi! 2 Ağustos 2024 hangi sporcular yarışıyor?
Olimpiyatlarda Türk sporcularının mücadeleleri devam ediyor. Gün gün hangi sporcuların yarışacağı merak ediliyor. Busenaz Sürmeneli, Berke Saka, Abdullah Yıldırmış, Meryem Bekmez, Salih Korkmaz, Yiğit Yalçın Çıtak gibi sporcular atıcılık, judo, yelkencilik gibi branşlarda ülkemizi temsil edecek. 2024 Paris Olimpiyat programına dair bilgiler haberimizde... Ayrıca haberimizde yarışmacıların kimdir? sorgulatmalarını da bulabilirsiniz.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplamda 102 sporcu temsil ediyor. 18 ayrı branşta mücadeleler devam ediyor.
2 Ağustos 2024 programında Türkiye'nin yer alacağı müsabakalar şöyle:
Olimpiyatlar programı şu şekilde:
Kürek D Finali Saat 11.30
Kadınlar Tek Çifte
Elif Özbay
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ATLETİZM B Grubu 11.15
Kadınlar Yüksek Atlama
Buse Savaşkan
Judo Erkekler 100 KG Son 32 Turu 11.00
İbrahim Tataroğlu
Atletizm B Grubu 12.35
Erkekler Çekiç Atma
Özkan Baltacı
Atıcılık Saat 10.00
Klasifikasyon Hassasiyeti
Kadınlar 25 m Tabanca
Şevval İlayda Tarhan
Okçuluk 12.05
Karma Takım Son 16 eleme turu
Japonya Türkiye
Judo Kadınlar 78 KG Son 16 Saat 12.36
Kayra Özdemir
Yelken Saat 13.05
1. Yarış
Karma Dingi