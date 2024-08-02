  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriyelileri hedef alan faşistlerin maskesi yine düştü! Hem ÖSYM’de derece yaptı hem tercih yapamıyor

Rezalet! Gazze'de katliam yapan İsrail askeri, Türkiye'de tatil yapıyor!

İran'ın eski istihbarat bakanından dehşete düşüren Mossad çıkışı: Herkes canından endişe etmeli

HÜDA PAR'dan TBMM'ye Halid Meşal çağrısı!

Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları açıklandı! 23 general, 77 albay...

Merkez Bankası'ndan yeni TL kararı!

Köpeğine işkence eden şahsın görüntüsüne tepki yağdı! Hayvanseverler nerede?

Kastamonu’da vahşet! Polisi şehit etti annesini rehin aldı

Ne Ruslar ne Araplar! İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye gelme kararı aldılar, milyonlarca insan yola çıktı

Haniye suikastının ardından Papa’dan flaş sözler!
Spor Olimpiyatlarda bugünün programı: 2 Ağustos 2024! Elif Özbay ve Şevval İlayda Tarhan gündemde! Türkiye'nin Paris Olimpiyat takvimi! 2 Ağustos 2024 hangi sporcular yarışıyor?
Spor

Olimpiyatlarda bugünün programı: 2 Ağustos 2024! Elif Özbay ve Şevval İlayda Tarhan gündemde! Türkiye'nin Paris Olimpiyat takvimi! 2 Ağustos 2024 hangi sporcular yarışıyor?

Yeniakit Publisher
2024-08-02 01:55:00 -
Olimpiyatlarda bugünün programı: 2 Ağustos 2024! Elif Özbay ve Şevval İlayda Tarhan gündemde! Türkiye'nin Paris Olimpiyat takvimi! 2 Ağustos 2024 hangi sporcular yarışıyor?

Olimpiyatlarda Türk sporcularının mücadeleleri devam ediyor. Gün gün hangi sporcuların yarışacağı merak ediliyor. Busenaz Sürmeneli, Berke Saka, Abdullah Yıldırmış, Meryem Bekmez, Salih Korkmaz, Yiğit Yalçın Çıtak gibi sporcular atıcılık, judo, yelkencilik gibi branşlarda ülkemizi temsil edecek. 2024 Paris Olimpiyat programına dair bilgiler haberimizde... Ayrıca haberimizde yarışmacıların kimdir? sorgulatmalarını da bulabilirsiniz.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Dev organizasyonda Türkiye'yi 54'ü kadın, 47'si erkek toplamda 102 sporcu temsil ediyor. 18 ayrı branşta mücadeleler devam ediyor.

2 Ağustos 2024 programında Türkiye'nin yer alacağı müsabakalar şöyle:

Olimpiyatlar programı şu şekilde:

Kürek D Finali Saat 11.30

Kadınlar Tek Çifte

Elif Özbay
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATLETİZM B Grubu 11.15

Kadınlar Yüksek Atlama

Buse Savaşkan

Judo Erkekler 100 KG Son 32 Turu 11.00

İbrahim Tataroğlu

Atletizm B Grubu 12.35

Erkekler Çekiç Atma

Özkan Baltacı

Atıcılık Saat 10.00

Klasifikasyon Hassasiyeti

Kadınlar 25 m Tabanca

Şevval İlayda Tarhan

Okçuluk 12.05

Karma Takım Son 16 eleme turu

Japonya Türkiye

Judo Kadınlar 78 KG Son 16 Saat 12.36

Kayra Özdemir

Yelken Saat 13.05

1. Yarış

Karma Dingi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet! Gazze'de katliam yapan İsrail askeri, Türkiye'de tatil yapıyor!
Gündem

Rezalet! Gazze'de katliam yapan İsrail askeri, Türkiye'de tatil yapıyor!

Aktivist Dyab Abou Jahjah ve araştırma ekibi tarafından Gazze'de soykırıma bulaşan katil Izak Atia'nın yeri Türkiye'de tespit edildi. Katil,..
Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.
Sosyal Medya

Misafirini korumaktan aciz İran’a Cubbeli böyle seslendi! “Hamaney’in kafasında sarık var diye aldanmayın.

Cübbeli Ahmet Hoca’nın İran hakkında yaptığı konuşma gündeme oturdu. Cübbeli Müslümanlara “Hamaney’in kafasında sarık var üzerinde cübbe var..
CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!
Gündem

CHP'li belediyede akıl almaz işler: Belediye binası kaçak, araçlar plakasız, bunu ortaya çıkaran gözaltında!

CHP’li Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat'a, adadaki belediye araçlarının plakasız, belediye binasının ise kaçak olduğunu söyleyen ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23