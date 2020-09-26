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Spor Olimpik milli kadın haltercilerin kampı Çorum'da başladı
Spor

Olimpik milli kadın haltercilerin kampı Çorum'da başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:35:13 -
Olimpik milli kadın haltercilerin kampı Çorum'da başladı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüren Olimpik Milli Kadın Halter Takımı'nın Çorum'daki kampı başladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gerek kampta olan ve gerekse kampa katılmayan sporcuların performans test çıkışı 7 Ekim'de Çorum Anitta Otel'de yapılacak.

Bütün olimpik kadın milli haltercilerin katılmasının zorunlu olduğu test çıkışı teknik kurul üyelerinin gözetimi altında gerçekleştirilecek.

Öte yandan pandemi sürecinde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının yeniden değerlendirilmesiyle ilgili organizasyonlar da düzenlenecek.

Bunun dışında 2019 ve 2020 yılları içerisinde TOHM barajını aşan ve dilekçeyle başvuran sporcular arasından TOHM'a sporcu alımı yapılacak.

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