Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı? Olimpik Marsilya oyuncuları!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 299. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.

Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı?

Olimpik Marsilya, 1899 yılında René Montmirail tarafından kurulmuştur. Fransa’da en çok kupa sahibi takım olan Marsilya’nın 9 Fransa Ligi, 10 Coupe de France, 3 Coupe de la Ligue ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır.

Kulüp, 1904'ten 1937'ye kadar Stade de l’Huveaune’da oynamıştır. 1937’den sonra Vélodrome Stadyumu yapılmıştır. Marsilya kulübü 1924'te Coupe de France'ı kazanan ilk takım oldu. 1937’de ilk lig şampiyonluğunu kazanmıştır. Marsilya tarihinde ilk defa 1959'da Fransa İkinci Ligi'ne düşmüştür. 1960’lı yıllarda kulübün birçok iniş ve çıkışları olmuştur. Bundan sonra kulüp tarihindeki ilk kez 1972’de hem Fransa Kupası hem de lig şampiyonluğuyla çifte kupaya uzandı.

1992-1993 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir. VA-OM şike davasıyla suçlu bulununca hem kazandığı lig şampiyonluğu elinden alındı hem de Fransa İkinci Ligi'ne düşürüldü. 1996 yılında tekrar Fransa Ligue 1’e yükselen Marsilya 2006 yılında da bu kez kulübün mali hesaplarıyla başı derde girdi. Marsilya 1999 ve 2004'te UEFA Kupası finali, 2006 ve 2007’de Fransa Kupası finali ve Fransa Ligue 1’de üç kez ikinci sırada bitirmiştir. Kupasız geçen bu dönemden sonra Marsilya 2010 yılında hem lig kupasında hem Fransa Ligi'nde zafere ulaştı.

Olimpik Marsilya renkleri

1984 yılında forma beyaz ve ince mavi çizgilerle tasarlanmışken 1984 yılında üçüncü formaları forma rengi sarı, şort ve çoraplar siyah rengine dönmüştür. 1985 yılında tekrar beyaz renge dönen Marsilya kulübü, 1989’daki çifte kupa için üçüncü bir forma daha yaptırılmıştır. 1994’ten itibaren mavi rengi gökyüzü mavisi rengini alır.

Olimpik Marsilya oyuncu kadrosu

Simon Brady Ngapandouetnbu

Hiroki Sakai

Boubacar Kamara

Lucas Ocampos

Rolando

Morgan Sanson

Dimitri Payet (Kaptan)

FVKonstantinos Mitroglou

Henri Bedimo

Aymen Abdennour

Clinton N'Jie

Yohann Pelé

Bouna Sarr

18FransaDFJordan Amavi

Luiz Gustavo

Christopher Rocchia

Grégory Sertic

Adil Rami

Florian Thauvin

Maxime Lopez

Valère Germain

André Zambo Anguissa

Florian Escales