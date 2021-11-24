Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı? Olimpik Marsilya oyuncuları!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında 25 Kasım 2021 Perşembe günü Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın Avrupa Lig maçlarında rakibi olan Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı olduğu da merak ediliyor. Peki Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı? Olimpik Marsilya ne zaman kuruldu? Olimpik Marsilya oyuncuları kimler? İşte Olimpik Marsilya oyuncu kadrosu.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 299. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.
Olimpik Marsilya hangi ülkenin takımı?
Olimpik Marsilya, 1899 yılında René Montmirail tarafından kurulmuştur. Fransa’da en çok kupa sahibi takım olan Marsilya’nın 9 Fransa Ligi, 10 Coupe de France, 3 Coupe de la Ligue ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır.
Kulüp, 1904'ten 1937'ye kadar Stade de l’Huveaune’da oynamıştır. 1937’den sonra Vélodrome Stadyumu yapılmıştır. Marsilya kulübü 1924'te Coupe de France'ı kazanan ilk takım oldu. 1937’de ilk lig şampiyonluğunu kazanmıştır. Marsilya tarihinde ilk defa 1959'da Fransa İkinci Ligi'ne düşmüştür. 1960’lı yıllarda kulübün birçok iniş ve çıkışları olmuştur. Bundan sonra kulüp tarihindeki ilk kez 1972’de hem Fransa Kupası hem de lig şampiyonluğuyla çifte kupaya uzandı.
1992-1993 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir. VA-OM şike davasıyla suçlu bulununca hem kazandığı lig şampiyonluğu elinden alındı hem de Fransa İkinci Ligi'ne düşürüldü. 1996 yılında tekrar Fransa Ligue 1’e yükselen Marsilya 2006 yılında da bu kez kulübün mali hesaplarıyla başı derde girdi. Marsilya 1999 ve 2004'te UEFA Kupası finali, 2006 ve 2007’de Fransa Kupası finali ve Fransa Ligue 1’de üç kez ikinci sırada bitirmiştir. Kupasız geçen bu dönemden sonra Marsilya 2010 yılında hem lig kupasında hem Fransa Ligi'nde zafere ulaştı.
Olimpik Marsilya renkleri
1984 yılında forma beyaz ve ince mavi çizgilerle tasarlanmışken 1984 yılında üçüncü formaları forma rengi sarı, şort ve çoraplar siyah rengine dönmüştür. 1985 yılında tekrar beyaz renge dönen Marsilya kulübü, 1989’daki çifte kupa için üçüncü bir forma daha yaptırılmıştır. 1994’ten itibaren mavi rengi gökyüzü mavisi rengini alır.
Olimpik Marsilya oyuncu kadrosu
Simon Brady Ngapandouetnbu
Hiroki Sakai
Boubacar Kamara
Lucas Ocampos
Rolando
Morgan Sanson
Dimitri Payet (Kaptan)
FVKonstantinos Mitroglou
Henri Bedimo
Aymen Abdennour
Clinton N'Jie
Yohann Pelé
Bouna Sarr
18FransaDFJordan Amavi
Luiz Gustavo
Christopher Rocchia
Grégory Sertic
Adil Rami
Florian Thauvin
Maxime Lopez
Valère Germain
André Zambo Anguissa
Florian Escales