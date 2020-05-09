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Yerel

Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!

Açlık grevi yaparken ölen DHKP-C'li Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in toprağa verileceği mahallede yaşayan halk, cenazeyi kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:00:00 - 2020-05-09 13:07:33
Ölen Grup Yorum üyesinin cenazesini kabul etmediler!

Girdiği ölüm orucuna 323'üncü gününde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede 2 gün önce vefat eden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi İstanbul'da yaşanan gerginliğin ardından Kayseri'ye gönderildi. Gökçek'in cenazesi saat 22.00 sıralarında Kayseri'ye getirilerek, Asri Mezarlık morguna konuldu.

Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar cenazenin kendi mahallelerinde defnedileceğini öğrenince sokağa döküldü.

Yaklaşık 500 kişilik grup, durumu protesto etti. Vatandaşlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Polis ekipleri de vatandaşlara dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Yaklaşık 2 saat eylem yapan vatandaşlar ardından evlerine dağıldı.

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