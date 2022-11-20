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Yerel Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!
Yerel

Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen 2 grup genç parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Hüseyin Niyaz (23) ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan gençlerden yakın zamanda askere gideceği bilinen Hüseyin Niyaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:42:00 -
Öldürmek için karşılaşmaları yetti! Husumetli gençler kan akıttı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta karşılayan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Askere gitmeye hazırlanan gencin öldüğü olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesi'nde bulunan Kazım Arslan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki genç grubu arasında başlayan sözlü tartıma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Hüseyin Niyaz ile beraberindeki iki kişi yaralandı. Parkta duyulan silah seslerinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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