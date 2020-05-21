  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ev yapımı baklava hamuru tarifi

Yerli ve milli siber güvenlikte korumalı adım

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha
için kalan
Aktüel

Olaylar arttı vatandaş tedirgin oldu! İstanbul’da yılan paniği

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir otelin bahçesinde ve Sancaktepe ilçesinde de bir aracın motor kısmında yılan yakalandı. Yaşan olaylar geçtiğimiz günlerde Silivri’de yakalanan yılanı akıllara getirirken, artan bu durum vatandaşları tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:21:00 -

İstanbul Ataşehir’de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Sancaktepe’de de bir aracın motor kısmından yılan çıktı. Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ‘yılan yakalama’ olayları vatandaşları tedirgin etti.

Otel bahçesinde 1 metrelik yılan

Ataşehir İçerenköy Yeşilvadi Sokakta bulunan bir otelin bahçe katında dün sabah saatlerinde boyu 1 metreyi bulan yılan görüldü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı kısa sürede yakaladı. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

Aracın motor kısmından çıktı

Sancaktepe’de de bir aracın motor kısmında yılan bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Araç sahibi kendi çabalarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti.

Vatandaşlar tedirgin olmaya başladı

Ataşehir ve Sancaktepe'de yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de bir çiftlik evinde yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ‘yılan yakalama’ olayları vatandaşları tedirgin etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı