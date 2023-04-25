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Medya Olay sözler! Erdoğan, Kerkük’ü vatan topraklarına…
Medya

Olay sözler! Erdoğan, Kerkük’ü vatan topraklarına…

Yeniakit Publisher
2023-04-25 15:21:00 -
Olay sözler! Erdoğan, Kerkük’ü vatan topraklarına…

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın herkesi dev eserlere, büyük keşiflere, tarihî kazanımlara çok fena alıştırdığını belirtti.

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın herkesi dev eserlere, büyük keşiflere, tarihî kazanımlara çok fena alıştırdığını belirtti. Batırel, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk milletine yaptığı en büyük kötülük(!) ne biliyor musunuz? Herkesi dev eserlere, büyük keşiflere, tarihî kazanımlara çok fena alıştırdı. Artık kimse heyecanlanmıyor. Şimdi Güney Kıbrıs’ı Kuzey Irak’ı Musul’a Kerkük’ü vatan topraklarına ilhak ettiği açıklansa, “Erdoğan yaptı” denir, olay biter. Şuraya bakar mısınız? Ülke peş peşe eser üstüne esere kavuşuyor. (…)"

 
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