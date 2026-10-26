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Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

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Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

İstanbul'da daha genç görünmek için 248 bin lira ödeyerek estetik ameliyat olan 52 yaşındaki Yunus İlhan'ın hayatı kabusa döndü.

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Foto - Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

İstanbul'da yaşayan ve turizm sektöründe konuk karşılama işi yapan Yunus İlhan (52), daha genç görünmek ve kendisini daha iyi hissetmek amacıyla estetik operasyon geçirmeye karar verdi. Kombine yüz germe, orta yüz germe, şakak germe, boyun germe, alt ve üst göz kapağı kaldırma ile kepçe kulak ameliyatları için Prof. Dr. Ali G. ile 248 bin liraya anlaştı.

#2
Foto - Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

Sondakika'nın haberine göre; İlhan, 7 Ocak 2026'da Bahçelievler'deki özel bir hastanede ameliyat edildi. Ancak bir süre sonra doktorla yaptığı anlaşmada yer alan derin plan yüz germe işleminin gerçekleştirilmediğini, bunun yerine ip askılama yönteminin uygulandığını fark ettiğini belirtti. Ayrıca bilgisi ve rızası dışında vücudundan yağ dokusu alınarak alt göz kapaklarına dolgu yapıldığını öne sürdü.

#3
Foto - Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

Yaşadığı sorunların giderilmesi için doktoruyla yeniden iletişime geçen İlhan'a, Bakırköy'deki özel muayenehanede revizyon işlemi için randevu verildi. İlhan, burada uygun olmayan koşullarda yeniden operasyona alındığını iddia etti. İşlemin ardından evine döndüğünde yüzünün önceki halinden daha kötü olduğunu fark etti. Özellikle göz, şakak ve alın çevresinde yaralar oluşan İlhan, gözlerini tam olarak kapatamadığını da gördü. Alt göz kapağının dışa dönmesiyle ortaya çıkan ektropion sorunu nedeniyle gözlerinde kuruluk, yanma, kızarıklık ve ağrı şikâyetleri başladı. İlhan, 7 Ocak ile 7 Mayıs tarihleri arasında mağduriyetinin giderileceği belirtilerek aynı doktora iki kez daha revizyon işlemi yaptırdı. Böylece biri kapsamlı ameliyat olmak üzere toplam dört estetik operasyon geçiren İlhan, buna rağmen eski görünümüne ve sağlığına kavuşamadı. Yaşadıklarının ardından ödediği 248 bin liranın iadesini isteyen İlhan, doktorundan olumsuz yanıt aldı.

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Foto - Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

Göz kapaklarını tam olarak kapatamadığı için günlük yaşamı ciddi şekilde etkilenen İlhan, gündüzleri güneş gözlüğü olmadan uzun süre dışarı çıkamadığını söyledi. Geceleri ise gözlerinin kapanabilmesi için bant kullanarak uyumak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 aydır çalışamadığını belirten İlhan, maddi açıdan da zor durumda kaldığını ifade etti. Yaşadıklarını yargıya taşıyan Yunus İlhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Prof. Dr. Ali G. hakkında şikâyette bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yeniden muayene edilen İlhan hakkında hazırlanacak bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına sunulması bekleniyor. Çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten İlhan: "Bu sorunlar nedeniyle 10 aydır çalışamıyorum. Gündüz uzun süre dışarı çıkamıyorum. Geceleri gözüm kapansın diye bant takarak yatıyorum. Bu sorunlardan dolayı çalışamadığım için İBB'ye başvurmak zorunda kaldım. Geldiler, evimde gördüler beni ve fakirlik parası bağladılar. İlaç tedavilerim devam ediyor. Yaşanan bütün süreç, mesajlar, fotoğraflar ve hastane kayıtları benim elimde delil olarak mevcut. Bir insan bile isteye bu hale gelmez, ben aptal mıyım kendimi bu vaziyete sokayım. Yaşadığım maddi mağduriyet bir tarafa ben sağlığımı geri istiyorum."

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