Şakak, boyun, yüz germe derken: Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor

Göz kapaklarını tam olarak kapatamadığı için günlük yaşamı ciddi şekilde etkilenen İlhan, gündüzleri güneş gözlüğü olmadan uzun süre dışarı çıkamadığını söyledi. Geceleri ise gözlerinin kapanabilmesi için bant kullanarak uyumak zorunda kaldığını anlattı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 10 aydır çalışamadığını belirten İlhan, maddi açıdan da zor durumda kaldığını ifade etti. Yaşadıklarını yargıya taşıyan Yunus İlhan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Prof. Dr. Ali G. hakkında şikâyette bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosya bilirkişiye gönderildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yeniden muayene edilen İlhan hakkında hazırlanacak bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına sunulması bekleniyor. Çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar da yaşadığını belirten İlhan: "Bu sorunlar nedeniyle 10 aydır çalışamıyorum. Gündüz uzun süre dışarı çıkamıyorum. Geceleri gözüm kapansın diye bant takarak yatıyorum. Bu sorunlardan dolayı çalışamadığım için İBB'ye başvurmak zorunda kaldım. Geldiler, evimde gördüler beni ve fakirlik parası bağladılar. İlaç tedavilerim devam ediyor. Yaşanan bütün süreç, mesajlar, fotoğraflar ve hastane kayıtları benim elimde delil olarak mevcut. Bir insan bile isteye bu hale gelmez, ben aptal mıyım kendimi bu vaziyete sokayım. Yaşadığım maddi mağduriyet bir tarafa ben sağlığımı geri istiyorum."