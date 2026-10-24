  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara’da 650 milyon liralık dev operasyon! Eğlence mekanları, şirketler, evler... Yunan medyası isyan etti! 'Türkiye'den bir tokat daha yedik' Ukrayna'nın üçte biri gidiyor! Putin-Zelenski anlaşacak mı? Mustafa Kemal'in kız kardeşi Boğaz'da nasıl lüks yalı sahibi oldu? Trump'tan savaş mesajı: Küçük Epic Fury düzenleyebiliriz Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var Astor Enerji sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında flaş gelişme Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür Sarı taksi lobisinin milyarlık rant çarkına yargı tokadı! TAG kazandı, Taksi Odası Başkanı "Hukuk garabetidir" dedi Irak Başbakanı duyurdu: Erdoğan’ı davet edeceğiz
Gündem Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Gündem

Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında korumasıyla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla daha önce gündeme getirilen görüntüler yeniden tartışılırken, Sarıgül’ün Akit TV canlı yayınında LGBT konusunda kendisine yöneltilen sorular karşısındaki tavrı da yeniden gündem oldu. Yusuf Ozan Demir ile Muharrem Coşkun’un ısrarla yönelttiği LGBT sorularıyla karşılaşan Sarıgül ne söyledi? Daha doğrusu hangi sorulara cevap vermedi?

Mustafa Sarıgül ve ailesinin adının geçtiği soruşturma ve kamuoyuna yansıyan iddialar gündemdeki yerini korurken, Sarıgül hakkında yıllar önce ortaya atılan bir başka tartışma yeniden alevlendi.

Sarıgül ile yakın koruması arasında cinsel ilişki yaşandığı öne sürülen ve daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, söz konusu görüntülerin savcılık tarafından yeniden incelemeye alındığını ileri sürdü. Tanrıyar ayrıca önceki bilirkişi sürecinde 200 bin dolarlık rüşvet trafiğinin tespit edildiğini ve görüntülerin yeni bir bilirkişiye gönderildiğini öne sürdü.

Tanrıyar’ın açıklamalarının ardından gözler yeniden Mustafa Sarıgül’e çevrilirken, sosyal medyada Sarıgül’ün geçmişte katıldığı Akit TV canlı yayınındaki LGBT tartışması da yeniden gündeme geldi.

AKİT TV LGBT’Yİ SORDU

Mustafa Sarıgül’ün Akit TV’ye konuk olduğu programda Yusuf Ozan Demir ve Muharrem Coşkun, LGBT konusunda Sarıgül’e peş peşe sorular yöneltti.

Programda Sarıgül’ün LGBT konusundaki yaklaşımını açık biçimde ortaya koymasını isteyen Demir ve Coşkun, sorularını farklı şekillerde tekrarlayarak net cevap almaya çalıştı.

Ancak Sarıgül’ün sorulara doğrudan ve açık bir cevap vermek yerine konuyu farklı değerlendirmeler üzerinden ele alması dikkat çekti.

ISRARLA SORDULAR, NET CEVAP GELMEDİ

Canlı yayında soruların tekrarlanmasına rağmen Sarıgül’ün LGBT konusunda kendisine yöneltilen temel sorulara net bir “evet” ya da “hayır” cevabı vermemesi programın dikkat çeken anlarından biri olmuştu.

Yusuf Ozan Demir ile Muharrem Coşkun’un ısrarı karşısında Sarıgül’ün verdiği cevaplar ve cevap vermekten kaçındığı bölümler bugün yeniden tartışılıyor.

Sarıgül hakkında son dönemde gündeme getirilen görüntü iddialarının ardından eski yayın yeniden sosyal medyada dolaşıma girerken, Akit TV’deki o sorular bir kez daha dikkat çekti:

Mustafa Sarıgül LGBT konusunda kendisine yöneltilen sorulara neden net cevap vermedi?

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ YENİ İNCELEME İDDİASI

Öte yandan Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin gerçekliği konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı için söz konusu kayıt üzerinden suç veya eylem isnadında bulunmak mümkün değil.

Tanrıyar’ın dile getirdiği yeni bilirkişi incelemesi ve 200 bin dolarlık rüşvet iddiasının adli dosyadaki karşılığının ne olduğu da resmi makamların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Ancak tartışmalar sürerken Sarıgül’ün Akit TV ekranlarında LGBT konusunda karşı karşıya kaldığı sorular ve verdiği — ya da VER’me’DİĞİ — cevaplar yeniden gündemin en dikkat çekici görüntülerinden biri haline geldi.

Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı!
Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı!

Siyaset

Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı!

Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar
Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar

Gündem

Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23