Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Mustafa Sarıgül ve ailesinin adının geçtiği soruşturma ve kamuoyuna yansıyan iddialar gündemdeki yerini korurken, Sarıgül hakkında yıllar önce ortaya atılan bir başka tartışma yeniden alevlendi.

Sarıgül ile yakın koruması arasında cinsel ilişki yaşandığı öne sürülen ve daha önce kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Tamar Tanrıyar, söz konusu görüntülerin savcılık tarafından yeniden incelemeye alındığını ileri sürdü. Tanrıyar ayrıca önceki bilirkişi sürecinde 200 bin dolarlık rüşvet trafiğinin tespit edildiğini ve görüntülerin yeni bir bilirkişiye gönderildiğini öne sürdü.

Tanrıyar’ın açıklamalarının ardından gözler yeniden Mustafa Sarıgül’e çevrilirken, sosyal medyada Sarıgül’ün geçmişte katıldığı Akit TV canlı yayınındaki LGBT tartışması da yeniden gündeme geldi.

AKİT TV LGBT’Yİ SORDU

Mustafa Sarıgül’ün Akit TV’ye konuk olduğu programda Yusuf Ozan Demir ve Muharrem Coşkun, LGBT konusunda Sarıgül’e peş peşe sorular yöneltti.

Programda Sarıgül’ün LGBT konusundaki yaklaşımını açık biçimde ortaya koymasını isteyen Demir ve Coşkun, sorularını farklı şekillerde tekrarlayarak net cevap almaya çalıştı.

Ancak Sarıgül’ün sorulara doğrudan ve açık bir cevap vermek yerine konuyu farklı değerlendirmeler üzerinden ele alması dikkat çekti.

ISRARLA SORDULAR, NET CEVAP GELMEDİ

Canlı yayında soruların tekrarlanmasına rağmen Sarıgül’ün LGBT konusunda kendisine yöneltilen temel sorulara net bir “evet” ya da “hayır” cevabı vermemesi programın dikkat çeken anlarından biri olmuştu.

Yusuf Ozan Demir ile Muharrem Coşkun’un ısrarı karşısında Sarıgül’ün verdiği cevaplar ve cevap vermekten kaçındığı bölümler bugün yeniden tartışılıyor.

Sarıgül hakkında son dönemde gündeme getirilen görüntü iddialarının ardından eski yayın yeniden sosyal medyada dolaşıma girerken, Akit TV’deki o sorular bir kez daha dikkat çekti:

Mustafa Sarıgül LGBT konusunda kendisine yöneltilen sorulara neden net cevap vermedi?

GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ YENİ İNCELEME İDDİASI

Öte yandan Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerin gerçekliği konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı için söz konusu kayıt üzerinden suç veya eylem isnadında bulunmak mümkün değil.

Tanrıyar’ın dile getirdiği yeni bilirkişi incelemesi ve 200 bin dolarlık rüşvet iddiasının adli dosyadaki karşılığının ne olduğu da resmi makamların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

Ancak tartışmalar sürerken Sarıgül’ün Akit TV ekranlarında LGBT konusunda karşı karşıya kaldığı sorular ve verdiği — ya da VER’me’DİĞİ — cevaplar yeniden gündemin en dikkat çekici görüntülerinden biri haline geldi.