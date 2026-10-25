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Gündem İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
Gündem

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

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İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu

Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu’nda 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurul maratonu tamamlandı. 9 adayın kıyasıya yarıştığı seçim yarışında sandıktan zaferle çıkan isim Ümit Kocasakal oldu.

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, iki gün süren genel kurulun ardından gerçekleştirilen seçimde yeni başkan da belirlendi.

24-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen genel kurulun ilk gününde faaliyet raporları görüşülürken başkan adayları da kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

9 adayın yarıştığı seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 9 bin 548 oy alan Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Mevcut başkan İbrahim Kaboğlu 6 bin 607 oyla ikinci, Atakan Selanik ise 3 bin 546 oyla üçüncü sırada yer aldı.

 

KOCASAKAL'DAN İLK AÇIKLAMA

Kocasakal, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada “İstanbul Barosu bundan sonra; üniter yapının, değiştirilemez ilk 4 maddenin gözcüsü ve sözcüsü olmaya, Cumhuriyet’in kollayıcısı olmaya, Kimsenin kimliğine, siyasi görüşüne bakmaksızın herkesin hakkını korumaya devam edecek. Bu kapsamda Hiçbir meslektaşımızı ayırt etmeksizin bütün meslektaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Barosu geri döndü" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre adayların aldığı oylar şu şekilde:

Ümit Kocasakal: 9.548 oy

İbrahim Kaboğlu: 6.607 oy

Atakan Selanik: 3.546 oy

Hasan Kılıç: 3.316 oy

Korkut Kanadoğlu: 2.424 oy

Arife Dinç: 1.362 oy

Salih Uçar: 660 oy

Gülbeyaz Karadeniz: 439 oy

Metin Uraçin: 89 oy

Geçersiz ve boş oy: 389

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Yorumlar

Türk

Bu odalar ve barolar lağv edilse yeridir oturan koltuktan daha kalkmıyor bulunduğu yeri devlet ve millet aleyhine kullanıyorlar ya da bunlara siyasi yasak gelmeli mikser gibi kafalarına göre ortalığı karıştırmasınlar işlerini yapmaktansa muhalefet partisi gibi takılmalarına bir son verilsin
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