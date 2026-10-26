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Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Türk kahvaltısının vazgeçilmesi olan çayın kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğine dair rapor yayımlandı.

#1
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilen çay araştırmacıların da merak konularından biri oldu.

#2
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

485 BİN KİŞİNİN SAĞLIK VERİSİ İNCENLENDİ Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Çin’de yaşayan 30-79 yaş aralığındaki 485 binden fazla yetişkinin verileri tek tek incelendi.

#3
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Kişiler 9 yıllık takibin ardından kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili 14 binden fazla vakaya rastlandı.

#4
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

KALP-DAMAR SAĞLIĞIYLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI Haftada en az 3 gün çay tüketen kişilerde daha seyrek, çay tüketenlere kıyasla da kalp damar hastalıklarına yakalanma riskleri yüzde 11 oranında düşüş gözlemlendi.

#5
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Yapılan araştırmalarda çay içmenin bu düşüş ile doğrudan etkili olduğu belirsizliğini korurken siyah çay tüketiminin de yeşil çay tüketimine nazaran kalp- damar hastalıkları düşük riskle ilişkilendirildi.

#6
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Haftada en az bir kez çay içenler arasında en düşük tahmini risk ise günde 6-8 bardak tüketim düzeyinde görüldü.

#7
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Araştırmacılar bu miktarın herkes için önerilen ideal tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bardak ölçüleri ve tüketim şekillerinin değişiklik gösterdiğini belirtti.

#8
Foto - Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!

Uzmanlar çayın ağız yakacak kadar sıcak içilmemesi gerektiği, mümkünse şekersiz tüketerek günlük kafein alımına dikkat ederek tüketilmesi önerisinde bulundular.

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