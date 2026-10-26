Çay tiryakilerine iyi haber: Bilimsel olarak kanıtlandı!
Türk kahvaltısının vazgeçilmesi olan çayın kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğine dair rapor yayımlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk kahvaltısının vazgeçilmesi olan çayın kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğine dair rapor yayımlandı.
İngiltere, Çin ve Japonya gibi ülkelerde de sıklıkla tüketilen çay araştırmacıların da merak konularından biri oldu.
485 BİN KİŞİNİN SAĞLIK VERİSİ İNCENLENDİ Journal of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre Çin’de yaşayan 30-79 yaş aralığındaki 485 binden fazla yetişkinin verileri tek tek incelendi.
Kişiler 9 yıllık takibin ardından kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili 14 binden fazla vakaya rastlandı.
KALP-DAMAR SAĞLIĞIYLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI Haftada en az 3 gün çay tüketen kişilerde daha seyrek, çay tüketenlere kıyasla da kalp damar hastalıklarına yakalanma riskleri yüzde 11 oranında düşüş gözlemlendi.
Yapılan araştırmalarda çay içmenin bu düşüş ile doğrudan etkili olduğu belirsizliğini korurken siyah çay tüketiminin de yeşil çay tüketimine nazaran kalp- damar hastalıkları düşük riskle ilişkilendirildi.
Haftada en az bir kez çay içenler arasında en düşük tahmini risk ise günde 6-8 bardak tüketim düzeyinde görüldü.
Araştırmacılar bu miktarın herkes için önerilen ideal tüketim olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bardak ölçüleri ve tüketim şekillerinin değişiklik gösterdiğini belirtti.
Uzmanlar çayın ağız yakacak kadar sıcak içilmemesi gerektiği, mümkünse şekersiz tüketerek günlük kafein alımına dikkat ederek tüketilmesi önerisinde bulundular.
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