Mağarada yaşayan adamı görünce şaşırdılar! Şehre dönmeyi reddedince bakın ne yaptılar

Uludağ’ın ormanlık alanında yürüyüş yapan sporcular, karşılarına çıkan manzara üzerine harekete geçti. Bursa Uludağ'da ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan Metin T., bölgede dağcılık ve trekking sporuyla ilgilenen Düzgün Çelik'in dikkatini çekti. Yaşlı adamla konuşan Çelik ve beraberindeki sporcular, kendisini mağaradan ayrılarak şehir merkezine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Metin T., herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirterek, mağaradan ayrılmak istemediğini ifade etti.

İkna edemediler çözüm ürettiler

Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü. Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.