Trump'ın sözleri Libya'yı ayağa kaldırdı! Dibeybe'den sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde Libya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler hakkında kullandığı ifadeler diplomatik tepkiye neden oldu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Trump'ın sözlerine sert tepki göstererek ülkesine ve Libya halkına yönelik aşağılayıcı ifadeleri kabul etmeyeceklerini açıkladı.

DİBEYBE: LİBYA EGEMEN BİR DEVLETTİR

Libya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Dibeybe, Trump'ın ifadelerini “hakaret” olarak nitelendirdi.

Libya'nın egemen bir devlet olduğunun altını çizen Dibeybe, ülkesinin ABD ile ilişkilerini karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürdüğünü belirtti.

Dibeybe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Libya egemen bir devlettir ve ona veya terörle mücadelede büyük fedakârlıklar yapan halkına yönelik her türlü hakareti reddediyoruz. ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde sürdürüyoruz ve Libya'nın ve halkının onurunun seçim tartışmalarının konusu olmasını kabul etmiyoruz.”

TRUMP'IN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump, Georgia eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde Libya, Yemen, Somali ve Haiti hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

Trump'ın söz konusu ülkeler için “terörle enfekte olmuş ülkeler” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Trump'ın açıklamasının ardından Libya yönetimi, ülkenin ve Libya halkının seçim kampanyalarında aşağılayıcı ifadelerle gündeme getirilmesine karşı çıktı.

ABD'YE 'KARŞILIKLI SAYGI' MESAJI

Libya halkının terörle mücadelede önemli fedakârlıklar verdiğini vurgulayan Dibeybe, Washington yönetimiyle ilişkilerin devamında karşılıklı saygının temel alınması gerektiğini kaydetti.

Dibeybe'nin çıkışıyla Trump'ın seçim mitingindeki sözleri ABD iç siyasetinin dışına taşınarak diplomatik tartışmaya dönüştü.