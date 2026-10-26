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Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

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Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

La Liga'da dev maçta kazanan taraf Arda Güler'li Real Madrid oldu...

#1
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

İspanya La Liga'da Real Madrid'in Barcelona'yı 2-1 mağlup ettiği El Clasico'da, Kylian Mbappe'nin 87. dakikada attığı golün ardından yaşananlar geceye damga vurdu. Jose Mourinho'nun abartılı gol sevincini gören Arda Güler, Portekizli teknik adamı iterek uzaklaştırdı. Mourinho, genç futbolcunun müdahalesiyle dengesini kaybetse de yere düşmedi. Arda'nın bu hareketi, Mourinho'nun olası bir kart görmesini önlemeye yönelik olarak yorumlandı.

#2
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 2-1 kazandığı dev mücadelede yalnızca goller değil, son dakikalarda saha kenarında yaşananlar da dikkat çekti.

#3
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı golle Real Madrid 2-1 öne geçti. Galibiyeti getiren golün ardından teknik direktör Jose Mourinho, Barcelona tribünlerinin önünde büyük bir sevinç yaşadı.

#4
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

Portekizli çalıştırıcının coşkulu hareketlerini gören Arda Güler, hızla Mourinho'nun yanına giderek deneyimli teknik adamı itti. Genç yıldızın müdahalesiyle sarsılan Mourinho, bir an dengesini kaybetti ancak yere düşmedi.

#5
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

Arda Güler'in Mourinho'ya müdahalesi, Portekizli teknik adamın gol sevincini daha fazla abartarak hakemden kart görmesini engelleme çabası olarak değerlendirildi. Golün sevincini yaşayan milli futbolcunun bu beklenmedik hareketi, El Clasico'nun en dikkat çekici anlarından biri oldu.

#6
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

Kylian Mbappe'nin 41 ve 87. dakikalarda attığı gollerle Barcelona'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid, puanını 24'e yükseltti.

#7
Foto - Tüm dünya bunu konuşuyor: El Clasico'da Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale!

Barcelona'nın tek golünü 61. dakikada Raphinha kaydederken, Katalan ekibi 27 puanda kaldı ve sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Arda Güler ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

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