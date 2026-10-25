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Gündem Fethiye semalarında Türk Yıldızları rüzgarı! Nefesleri kestiler
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Fethiye semalarında Türk Yıldızları rüzgarı! Nefesleri kestiler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Fethiye semalarında Türk Yıldızları rüzgarı! Nefesleri kestiler

Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gururu Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Fethiye semalarını adeta sahneye çevirdi. Çalış Plajı üzerinde gerçekleştirilen nefes kesen gösteriyi binlerce göz takip ederken, Türk pilotlarının akrobatik manevraları büyük alkış aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gökyüzü Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisine sahne oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında Çalış Plajı semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

GÖZLER GÖKYÜZÜNE ÇEVRİLDİ

Gösteri öncesinde Çalış Plajı ve çevresinde büyük yoğunluk oluştu. Türk Yıldızları'nı izlemek isteyen vatandaşların yanı sıra Fethiye'deki yerli ve yabancı turistler de sahile akın etti.

Türk Yıldızları'nın uçakları gökyüzünde belirdiği anda bütün gözler semalara çevrildi.

Pilotların yüksek hızda gerçekleştirdiği geçişler, keskin dönüşler ve birbirinden etkileyici akrobatik manevralar izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

Türk Yıldızları'nın Fethiye semalarındaki görsel şölenini kaçırmak istemeyen vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Uçakların birbirine yakın mesafelerde gerçekleştirdiği geçişler ve gökyüzündeki akrobatik hareketler saniye saniye kaydedildi.

Sahilde toplanan kalabalık, Türk pilotlarının gösterisini büyük bir ilgi ve alkışlarla takip etti.

TÜRK YILDIZLARI FETHİYE SEMALARINA DAMGASINI VURDU

21-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları; yamaç paraşütünden serbest paraşüt atlayışlarına, paramotorlardan farklı hava gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin en fazla merakla beklenen gösterilerinden biri ise Türk Yıldızları'nın uçuşuydu.

Gökyüzündeki yüksek hız, disiplin ve kusursuz koordinasyonun buluştuğu gösteriyle Türk Yıldızları Fethiye semalarına adeta imzasını attı.

Ortaya çıkan görüntüler izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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