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Gündem Başkan Erdoğan: Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık
Gündem

Başkan Erdoğan: Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan: Kimliksizleştirme siyasetine maruz bırakıldık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Türk milleti olarak tarihiyle, mimarisiyle bizler eşine az rastlanır bir müktesebata sahibiz. Seçkin koleksiyonların bir araya getirildiği bu müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede görev alan katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu eserler elbette önemli, değerlidir. Kültür mirasımızın hazinesidir. Asıl olan sahip olduğumuz bu birikimi muhafaza edebilmek onu geliştirmek bizden sonraki nesillere aktarabilmektir.

El yazması nadide eserlerimiz hurda kağıt niyetine yabancılara satıldı. Milletimizi ruh kökünden koparmak amacıyla batılılaşma politikası ürünü olarak tarihini ve kültürünü inkar etmekte arayan bir kimliksizleştirme siyasetine maruz kaldık.

24 yıldır bu zihniyetlere izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz. 7 bin 500 esere ilaveten 10 bin 500 eserle Topkapı Sarayı dünya müzeleri içerisinde yer alacak.

Ayrıntılar Geliyor...

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