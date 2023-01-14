Olan olmayan herkes bunu yapsın! Saç beyazlamasına kesin çözümlerle önlem alın: İlginç tüyolar

İlk çıkan beyaz saçın kısa veya uzun olması, tek bir tel veya gür olması önemli değildir. Kısa bir süre sonra bu bir tel ak saçın yanına arkadaşı dahil olur. Beyaz saçlar hem kadınlar hemde erkeklerde psikolojik açıdan sıkıntı yaratmaktadır, bazı kişilerde erken yaşta başlayan beyazlamalar öz güvenini sarsmaktadır. Genetik faktörler, yetersiz beslenme, hormonsal dalgalanmalar, sigara içme alışkanlığı ve stres gibi nedenlerle saçlarda beyazlamalar başlar.

Saçların Beyazlama Nedenleri

Bir kişinin saçının beyazlaması genellikle yaşı ile doğru orantılıdır yani yaşlar ilerledikçe saçlardaki beyazlarda artar, fakat bunun yanında saçların beyazlamasına sebep olan bir çok etken vardır. Sizler şimdi bunları sıralıyoruz.

Son dönemde pek çok erkek, saç ekimi alanındaki gelişmeler sayesinde kelleşme problemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Ancak modern tıp kelleşmeye karşı bugün dahi kesin bir çözüm bulabilmiş değil. Bununla birlikte bazı bilimsel çalışmalar, bazı alışkanlıkların kelleşme üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koyuyor. O alışkanlıklardan biri de şeker! Geçtiğimiz günlerde Çin’de gerçekleştirilen bir bilimsel çalışmaya göre şekerli içecek tüketimi ve saç dökülmesi arasında kuvvetli bir bağ var deniyor. Çalışma sonuçlarına göre her gün kola, meyve suyu, enerji içeceği veya şekerli çay gibi içecekler tüketen erkeklerdeki saç dökülmesi oranı, hiç tüketmeyenlere göre yüzde 30 daha fazla.

Vitamin Eksikliği

E vitamini, D vitamini, B-6 B-12 vitaminlerinin vücuttaki eksikliği saçlarda erken beyazlama ve grileşmeye neden olabilmektedir. B12 eksikliği saç beyazlaması yapar mı?

Anemi; pernisiyöz anemi, vücutta B12 vitamini eksikliği ve kansızlık sorunlarına neden olur. Bu da saçların erken yaşlarda beyazlamasına neden olur. Özellikle çocuk yaşlarda ve ergenlik dönemlerinde saç beyazlaması sorunu yaşanıyorsa, mutlaka hasta kansızlık açısından araştırılmalıdır.

Genetik

Bir kişinin saçının erken grileşmesi veya beyazlaşması büyük ölçüde genetik ile bağlantılıdır bu tespit Hint Dermatoloji Dergisi, Veneroloji ve Leproloji raporlarına aittir. Irk ve etnik özelliklerde saç beyazlamasında rol oynar. Beyaz tenli insanlarda erken grileşme ve beyazlaşma 20 yaşından daha erken başlayabilirken, Asyalılarda 25 yaş, Afrikalı ve Amerikalı kişilerde 30 yaşından sonra başlamaktadır (bu araştırma 2013 yılında yapımıştır)

Bazı Çeşitli Hastalıklar

Hashimato tiroidi, Anemi, Hepatit, Siroz gibi bazı hastalıklarda dahil olmak üzere bir takım tıbbi durumlar kişinin erken saç beyazlama riskini arttırabilir.

Sigara Kullanımı

İtalyan Dermatoloji Journal, dergisinin makalesinde sigara içen kişilerde saçlarda beyazlama oranı sigara içmeyenlere göre 2,5 kat daha fazladır.

Kimyasal Saç Boyaları ve Ürünleri

Kimyasal saç boyoları ve bu ürünler hatta şampuanlar erken saç ağarmasına (beyazlamasına) sebep olabilirler. Bu ürünlerin çoğu saç kıllarına renk veren pigmentleri azaltan zararlı içerikler taşır. Bir çok saç boyasında bulunan Hidrojen Peroksit bu tür zararlı bir kimyasaldır.

Stres ve Alkol

Modern hayatın bir parçası olan yoğun programların neden olduğu stres özellikle genç yaşlarda başlayan aşırı alkol alımı ve abur cubur ile beslenmek saçlardaki erken beyazlamanın sebepleri arasındadır. pembesihir.com'a göre: Kronik stresin sonucunda oluşabilen uyku problemleri, kaygı, iştah değişimi saçlarına beyazlamasına etki edebilir.

Hormonlar

Hormonların, saçların pigmentasyonu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Hormonlardaki bir dengesizlik saçların beyazlaşmasına neden olabilir.

Dış Faktörler

İklim, kirlilik, ve belirli kimyasallara maruz kalma gibi dış etkenlerden dolayı saç renginde değişiklikler yani beyazlamalar oluşabilir. Bu dış faktörler vücudun yaşlanma sürecini de hızlandırırlar.

Alerjiler

Saçlarda beyazlamanın sebeplerinden birisi de bazı alerjik enfeksiyonların saça rengini veren pigmentleri etkilemesidir.

Saçların Beyazlaması Önlenebilir mi?

Beyaz saçların siyaha dönüşmesine yardımcı olmak için saçın beyazlamasının tersine dönüp dönmeyeceği, çok büyük oranda beyazlamanın sebebine bağlıdır. Genetik nedenlerle saçlar beyazlanıyorsa yapacak bir şey maalesef yoktur. Sağlık sorunu sebebiyle saçlarda beyazlama oluyorsa doktora gitmek en iyi yoldur. Sorun tedavi edildikten sonra saçların tekrar siyaha dönmesi gerçekleşebilir hormon tedavisinden sonra veya B-12 vitamin hapı kullanarak olumlu sonuç alınabilmektedir.

Saç Beyazlamasına Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Saçlarımızın beyazlamasını durdurmak ve azaltmak için aşağıda vereceğimiz bitkisel tedavi yöntemlerini denemenizi öneririz. Çok yararını göreceğinizden emin olabilirsiniz.

Köri Yaprağı

Malzemeler

1 avuç köri yaprağı (içerisinde bir çok vitamin ve mineral barındıran bir bitkinin yapraklarıdır)

3 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı

Bir kap içerisine köri yaprakları ile Hindistan cevizi yağını koyup kaynatın, bu karışımı soğuması için bekletin. Soğuduktan sonra bu karışımı süzün ve saç diplerinize kuvvetlice masaj yapın, bu masaj 10 15 dakika sürmelidir. Daha sonra en az 30 dakika bu karışımı saçınızda bırakın, isterseniz bu karışımı gece boyunca saçınızda bırakabilirsiniz. En son içeriğinde fazla kimyasal barındırmayan hafif bir şampuan ile saçınızı yıkayın ve kurulayıp saç kremi sürün.

Saç beyazlamasını önleyen besinler: Yeşil yapraklı sebzeler ve havuç gibi beta karoten içeren besinlerin tüketimine ağırlık verilmelidir. Proteinlere önem verilmeli, kırmızı et, yoğurt, karnıbahar, ayçekirdeği ve domatese beslenme programında düzenli olarak yer verilmelidir. Aklaşan saçlar için en etkili bitkilerden biri bektaşi üzümüdür.

Bektaşi Üzümü & Hindistan Cevizi Yağı

Malzemeler

3-4 adet Hint Bektaşi – amla (Bektaşi üzümü ülkemizde de yetişen bir üzüm türüdür, üzümün ana vatanı Hindistandır. Tam bir C vitamini deposudur, kalsiyum, fosfos, demir, A vitamini ve B kompleks vitaminlerini bünyesinde barındırır. Saçların büyümesini ve saça rengini veren pigment hücrelerinin çoğalmasını sağlar.)

Hindistan cevizi yağı

Yapılışı

Bir kap içerisine koyduğumuz 3-4 adet Bektaşi üzümünü ve Hindistan cevizi yağını, içinde su olan başka bir kabın içerisine koyarak kaynatalım. Her kullanım için iki yemek kaşığı yeterlidir, bu karışım ile saç diplerine güzelce masaj yapılmalıdır. Yaklaşık 15-20 dakika sürmesi gereken bu masajdan sonra en az 30 dakika saçlarınızı bu karışımla bırakıp daha sonra şampuanla veya duru suyla yıkayıp kurulayın bu tedaviyi haftada 3-4 kez deneyebilirsiniz.

Saç beyazlamasına ilaç doğal tarif...

Siyah Çay

Malzemeler

2 yemek kaşığı siyah çay (her zaman tükettiğimiz çay)

1 bardak su

Hazırlanışı

Bir cezve içinde bir bardak su ve iki yemek kaşığı çayı iyice kaynatalım ve bir süre demlenmesini bekleyelim. Soğuduktan sonra süzelim, saç diplerine güzelce masaj yapalım. Bu masaj en az 3-4 dakika sürmelidir daha sonra bu şekilde saçlarımızı bir saat kadar bekletelim en son saçlarımızı güzelce yıkayalım ve kurutalım saç kremi de sürebiliriz. Haftada iki üç kez yapılması etkili olacaktır.

Hindistan Cevizi Yağı & Limon

Malzemeler

2 çay kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı

Bir cezve içine Hindistan cevizi yağını dökün, üzerine limon suyunu ekleyin bu karışımı biraz ılık hale getirin ve güzelce karıştırın. Bu karışım ile kafa derisine kuvvetlice masaj yapın. En az 30 dakika saç diplerinde kalması için bekleyin daha sonra organik bir şampuanla yıkayın saç kremini de sürerek işlemi tamamlayın.

Malzemeler

2 yemek kaşığı çemen tohumu

Çeyrek bardak su

Yapılışı

Çemen tohumunu 1 gece boyunca su içerisinde bekletin. Sabah, kıvamlı bir macun elde etmek için az miktarda suyun içinde çemen tohumunu ezin. Elde ettiğiniz bu macun ile saç diplerinize güzelce masaj yapın en az 45-60 dakika bekletin en son saçınızı doğal bir şampuanla yıkayıp saç kremi sürün. Bu tedaviyi haftada iki üç defa yapabilirsiniz.

Soğan Suyu

Malzemeler

Bir orta boy soğan

Bir çorba kaşığı zeytin yağı

Süzmek için tülbent

Yapılışı

Blender içine soğanı ve zeytin yağını koyup püre haline gelinceye kadar ezelim. Bir tülbent yardımıyla iyice sıkarak suyunu çıkaralım, saç diplerine 10 dakika boyunca masaj yapalım. Bu soğan suyunun saçımızda 35-40 dakika kalması için bekleyelim daha sonra saçımızı güzelce yıkayıp kurutalım ve saç kremini sürelim.

Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU’nun Tarifi

Malzemeler

1 çay kaşığı havanda iyice ezilip un haline getirilmiş çörek otu

2 yemek kaşığı yoğurt

Yapılışı

Bu iki ürünü iyice karıştırıp sabah akşam tüketiyoruz. 6 ay süreyle bu işleme devam edersek saçlardaki beyazlamanın çok yavaşladığını fark edebilirsiniz. Yalnız bu kür beyazlamış saçları siyahlaştırmaz sadece oluşumunu yavaşlatır. Bir iki çay kaşığı çörek otu yağı da yoğurt ile karıştırılarak tüketilirse aynı faydalı etkili gösterecektir.

Ahmet MARANKİ Cevizli Formülü

Malzemeler

3 tatlı kaşığı ceviz yağı (Cevizin yeşil kurutulmuş kabuğu veya cevizin sert kabukları bunların hepsi kullanılabilir)

1 yemek kaşığı kaya tuzu

2 yemek kaşığı su (kaynatılıp soğutulmuş)

1 su bardağı elma sirkesi

Yapılışı

Bir kap içerisinde ceviz yağı, kaya tuzu ve suyu iyice karıştırıp saç diplerine masaj yapalım. Daha sonra başımıza bir saç bonesi takıp bir saat bekletelim. Bir saat sonunda bir kova (20 litre) suya bir su bardağı elma sirkesi koyup son su olarak saçlarımızı bu su ile durulayalım bu işlemi her gün yapalım. 21 gün sonra beyaz saçların yerine siyahlarının çıktığını göreceksiniz.

Ahmet MARANKİ’nin diğer tarifi ise şöyledir; Bir tencere içinde bir litre su ve 10 adet cevizin sert kabuğunu koyup çok iyi kaynatalım. Soğuduktan sonra bu su ile saçlarımızı yıkarsak beyaz saçların gidip yerine siyah saçların çıktığını göreceksiniz.

Saç pigmenti için Hangi vitamin:Saç beyazlaması Hangi vitamin eksikliğinden olur?

Saç beyazlamasını önleyen vitaminler: Melanin ve melanosit hücreleri saçın içindeki pigmentleri oluşturmak için gereklidir. Saçın beyazlaması B vitamini, folik asit, B6, biyotin ve özellikle B12 eksikliği ile alakalıdır.

Saç pigmenti tedavisi

RAHATLANAN DÖNEMDE PİGMENT ARTIŞI OLUYOR

Saç beyazlaması, saça renk veren hücrelerin yeterli pigment üretememesine bağlı olarak görülüyor. Yapılan araştırmada, iki buçuk yıl boyunca takip edilen katılımcılardan alınan saç örnekleri kökten uca, yani koparıldığı günden geçmişe doğru incelendi. Milimetrenin yirmide biri kalınlığındaki saç dilimleri yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla görüntülendi. Bu sayede saçın tamamına bakıldığında fark edilemeyecek, saatlik stres geçişlerinin dahi fark edilebileceği hassasiyete ulaşıldı. İncelenen katmanlarda katılımcıların stresli dönemlerinde pigment miktarında düşüş yani beyazlama bölgeleri, görüntülenirken tatile çıkma gibi rahatlanan dönemlerde ise pigment artışı ile saç telinin eski rengine kavuştuğu fark edildi.

{relation id:1724346 slug:'kidem-tazminati-nasil-hesaplanir-kidem-tazminati-2023-tavani-belli-oldu-asgari-levazim-bedeli-hesaplama-levazim-bedeli-nedir'}