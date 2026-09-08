Olağan temizlik gideri kiracıya, tesisat yenilemesi normal şartlarda ev sahibine ait

Türk Borçlar Kanunu kapsamında kiracı ve ev sahibinin sorumluluklarını değerlendiren Avukat Mehmet Deniz Akgül, olağan temizlik ve bakım giderlerinden kiracının, önemli bakım ve onarım giderlerinden ise kiraya verenin sorumlu olduğunu belirtti.

Kiralık evlerde ve apartmanlarda ortaya çıkan bakım, onarım ve yenileme masraflarının kimin tarafından karşılanacağı, kiracı ile ev sahipleri arasında anlaşmazlıklara neden olabiliyor. Akgül'e göre tesisatın tamamen yenilenmesi, parkelerin değiştirilmesi, mermerlerin kabarması, apartmanın boyanması ve dış cephe yenilemesi gibi kalemler, normal şartlarda ev sahibine ait önemli bakım ve onarım giderleri arasında yer alıyor.

Akgül, "Türk Borçlar Kanunu’na baktığımız zaman kanundaki hüküm aslında açık. Kanuna göre olağan temizlik ve bakım giderlerine kiracı katlanmak zorundadır. Ancak günümüzde olağanüstü bakım ve onarım giderleri de ortaya çıkabiliyor" dedi. Üst kattaki tesisatın sızdırması sonucu alt katın zarar görmesini örnek veren avukat, bu tür giderlerle birlikte asansör bakımı ve apartmanın komple boyanması gibi masrafların da "önemli bakım ve onarım giderleri olduğu için" kiraya veren tarafından karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Sözleşmedeki hüküm belirleyici olabiliyor

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinin de belirleyici olduğunu anlatan Akgül, kanunun sözleşme serbestisini kabul ettiğini, emredici hükümlere ve ahlaka aykırı olmadığı sürece tarafların diledikleri sözleşmeyi yapabildiğini ifade etti.

Akgül, "Kira sözleşmesinde bu giderlerin kiracı tarafından karşılanacağına ilişkin bir hüküm varsa, hukuken buna göre değerlendirme yapılıyor. Vatandaşlarımızın kira sözleşmelerini imzalamadan önce bir avukata inceletmelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem haklarını daha iyi korumalarını sağlar hem de ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önüne geçer" diye konuştu.

Geçmişte ödenen giderler için tazminat istenebiliyor

Kiracıların sözleşmelerindeki bakım, onarım, sigorta ve vergi gibi yükümlülüklere ilişkin maddeleri kontrol etmeleri gerektiğini belirten Akgül, "Vatandaşlarımız öncelikle sözleşmelerini bir avukata inceletmeli ve bu konulara ilişkin maddelerin bulunup bulunmadığını kontrol ettirmelidir. Eğer böyle maddeler yoksa, geçmişte ödedikleri bu giderler için de yine bir avukata danışarak tazminat talebinde bulunabilirler" ifadelerini kullandı.