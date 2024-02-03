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Dünya Olacak iş değil! Evin garajından nükleer füze çıktı
Dünya

Olacak iş değil! Evin garajından nükleer füze çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 13:18:00 -
Olacak iş değil! Evin garajından nükleer füze çıktı

Washington eyaleti polisi, bir evin garajında atıl durumda nükleer füze olduğunu düşündükleri paslanmış eski bir roket bulduklarını açıkladı.

Çarşamba günü Ohio'daki bir askeri müze, Bellevue kentindeki polisi arayarak oldukça sıra dışı bir bağış teklifinde bulunulduğunu bildirdi.

 

Bunun üzerine polis potansiyel bağışçının evine bir bomba imha ekibi gönderdi.

Polis, Elton John'un ikonik şarkısı Rocket Man'e atıfta bulunarak "Bir daha böyle bir çağrı almamızın çok uzun zaman alacağını düşünüyoruz" dedi.

Polis yaptığı basın açıklamasında, cihazın "aslında bir Douglas AIR-2 Genie (önceki adı MB-1), 1.5 kt W25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış güdümsüz bir havadan havaya roket" olduğunu söyledi.
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Ancak, herhangi bir savaş başlığı takılı değildi, yani toplum için herhangi bir tehlike söz konusu değildi.

Bellevue Polis Departmanı sözcüsü Seth Tyler, Cuma günü BBC News'e yaptığı açıklamada cihazın "roket yakıtı için bir benzin deposu" olduğunu söyledi.

Olayı " ciddi bir şey değil" olarak nitelendirdi.

Tyler, "Hatta bomba imha ekibinden bir arkadaşımız bana paslanmış bir metal parçasıyla ilgili olarak neden haber bülteni yayınladığımızı sordu" dedi.

Kaynak: BBC

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