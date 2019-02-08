Okyanus ülkesi Filipinler'de 5.9 şiddetinde deprem

Filipinler'in doğusundaki Siargao Adası açıklarında deprem oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü karaya 41 kilometre olan sarsıntının büyüklüğünü önce 6.1 olarak verdi, daha sonra 5.9 olarak revize etti.

Yerin 24,7 kilometre altında gerçekleşen depremin ardından herhangi bir hasar bildirilmiş değil.

USGS verilerine göre, deprem Filipinlerin güneyindeki çok geniş bir alanda hissedildi.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.