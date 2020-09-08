‘Okuryazarlık seferberliğiyle’ 1 milyonu aşkın kişiye ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, 8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Bakanlığın Türkiye'de okuryazar oranını artırmak için yürüttüğü faaliyetleri anlattı. Dünya genelinde 800 milyonun üzerinde kişinin okuma yazma bilmediğine işaret eden Büyük, kadın okuryazar sayısının erkeklere oranla daha az olmasına dikkati çekerek, "Kadınlar, okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisini oluşturuyor. Son yarım asırda dünya genelinde ciddi ilerleme kaydedilse de her 5 ülkeden birinde kadın okuryazar sayısı hala erkek okuryazar sayısının altında." dedi.

Türkiye'deki okuryazarlık oranları

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 85'inin okuryazar olduğunun tahmin edildiğini aktaran Büyük, "Ülkemizde ise 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye geneli okuma yazma bilme durumu (15 yaş ve üstü) yüzde 95,91" bilgisini verdi. Büyük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 5 Şubat 2018'de resmi olarak başlatılan ve tüm vatandaşlar okuryazar olana kadar sürdürülmesine karar verilen Okuryazarlık Seferberliği'nin sürdüğünü bildirdi.

Halk eğitim merkezlerinde, okullarda, mahalle ve köy muhtarlıklarında, ceza ve infaz kurumlarında ve hasta vatandaşlar için zaman zaman evlerde ve hastanelerde kursların açıldığını belirten Büyük, şunları kaydetti: "Seferberliğin başladığı günden bugüne kadar hiç okuma yazma bilmeyen ve ilkokula denk belge almak isteyen 1 milyon 51 bin 636 kişiye ulaşıldı. 1,5 milyonu aşkın ders materyali bastırılarak kursiyerlere ulaştırıldı. Okuma yazmayı hiç bilmeyen 855 bin 353 vatandaşımız ilk kez okuma yazma öğrendi. Seferberlik süresince toplam 113 bin 828 kurs açıldı. Kurslarda 50 bin öğretmen görev aldı. Okuryazarlık Seferberliği'ne en çok katılım gösteren iller ise sırasıyla, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2008-2012 yıllarında gerçekleştirilen “Ana Kız Okuldayız” Kampanyası sayesinde ise eğitim imkanlarından yararlanamadığı için zorunlu öğretim çağını geçiren 2 milyon 139 bin 981 kadın sertifikalandırıldı. Birinci yılında yaklaşık 800 bin kişiye ulaşılan Okuryazarlık Seferberliği ise Cumhuriyet tarihinde bu kadar kısa sürede elde edilen en yüksek vatandaş katılımı olarak tarihe geçti. Seferberlik, okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşlara ulaşıncaya kadar devam edecek.