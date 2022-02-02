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Gündem Okunmayan yazı üzerinden suçlama tutmadı! Kılıçdaroğlu yine çark etti
Gündem

Okunmayan yazı üzerinden suçlama tutmadı! Kılıçdaroğlu yine çark etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin lira olan bir otelin kral dairesinde şov yaptığı evrakla ilgili Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 14:28:00 -

Kimi zaman mutfakta kimi zaman evin bir odasında kendisine ‘mütevazi’ havası katarak yayınladığı videolar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde elinde bir evrakla şov yapmıştı.

Geceliği 100 bin lira olan bir otelin kral dairesinde ortaya attığı yalanlarla algı operasyonu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun elindeki evrak, Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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