2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milyonların okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 takvimi açıklandı mı?

Okulların açılmasına ne kadar kaldı? Okullar ayın kaçında açılacak?

2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran’da sona erdi. Okulların ne zaman açılacağı ise merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar içinse uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

Lise aflarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Lise affı gündemimiz yok sadece 12. sınıflarla ilgili devamsızlık affı getirdik. Eğitim sisteminde sürekli reformdan şikayet edip bir taraftan reform talep etmek paradoksal bir durum. Yıllarca şikayet etmedik mi? Ben de diyorum ki, reform değil, sistemi iyileştireceğim. Yerleştirme performansı artıyor, memnuniyet artıyor. Sistemi değiştirmeden iyileştirme imkanı vardır. Dünyanın hiçbir yerinde sıralama sınavı ile bir çıkarım yapılmaz. Dünya, Pisa araştırması yapıyor. Gençlerin ileri eğitim öncesinde anadildeki okuryazarlıklarını ölçüyor. Türkiye, son 20 yılda, tüm değerlendirmelerde sürekli kendisini iyileştiriyor. Eğitim kalitesi ile ilgili sorun yok. Türkiye, son 20 yılda eğitimde gerçekten devrim yapmıştır. Bizim öğrenci sayılarımız inanılmaz arttı" dedi.