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Eğitim

Okulların açılması nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okulların açılması nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? soruları son dakika yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların nasıl açılacağını yüzde yüz eğitimin ne zaman başlayacağını Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:45:00 -
Okulların açılması nasıl olacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Herkesi sorumlu olmaya davet ederek okulları birlikte açacağız dedik. Bu süreçte Bakanlık olarak bizler okullarımızın sağlıkla güvenle açılması için fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık. Hazırlıklarımız tamamladık. 31 Ağustos 2021 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de tavsiye edilen sınıflarda aşamalı bir şekilde yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayacağız.

Bir takım kılavuzlar hazırladık. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi nasıl yapılacağı konusunda standartlar bu kılavuzlarda yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı:

Bilim Kurulu tavsiyesiyle aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle yeni eğitim yılına başlıyoruz. 31 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim olacak.

Bakan Selçuk, Hazırlanan destek materyalleri ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Okulları açtığımızda; okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları ile takip altında olacaktır. dedi.

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