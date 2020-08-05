Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak sürecin aktif olduğu ve salgının seyrine göre okulların 4 ayrı senaryo ile açılabileceği belirtildi. Son günlerde vaka artışı sebebiyle veliler okulların açılmama ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor.

Okulların açılması ertelenecek mi? | Okullar açılmayacak mı son durum

Okulların durumu hakkında Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Milliyet'e konuştu.

Kayıpmaz, “Okulların açılmasının değerlendirmeye alınması gerekir. Ağustos ayı içerisinde yeni vaka sayımızı ne kadar düşürürsek, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da artış göstereceği sonbahar aylarına o kadar hazırlıklı girerdik. Tedbirsizlik, okulların uzaktan eğitimle mi, örgün eğitimle mi, yoksa karma modelle mi açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığımızın alacağı kararları etkileyecektir” dedi.