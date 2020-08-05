  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Okulların açılması ertelenecek mi? | Okullar açılmayacak mı son durum

Okullar 31 Ağustos’ta açılmayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı pandeminin seyrine göre okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak son günlerdeki vaka artışı velileri endişelendirdi. Bu sebeple milyonlarca kişi “Okullar açılacak mı?” , “Okulları açılması iptal mi edildi?” , “31 Ağustos’ta okullar açılmayacak mı?” , “Okullar açılacak mı son açıklama” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 10:21:00 -
Okulların açılması ertelenecek mi? | Okullar açılmayacak mı son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart-19 Haziran arasında uzaktan eğitim yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak sürecin aktif olduğu ve salgının seyrine göre okulların 4 ayrı senaryo ile açılabileceği belirtildi. Son günlerde vaka artışı sebebiyle veliler okulların açılmama ihtimalinin olup olmadığını araştırıyor.

Okulların açılması ertelenecek mi? | Okullar açılmayacak mı son durum

Okulların durumu hakkında Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz Milliyet'e konuştu.

Kayıpmaz, “Okulların açılmasının değerlendirmeye alınması gerekir. Ağustos ayı içerisinde yeni vaka sayımızı ne kadar düşürürsek, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da artış göstereceği sonbahar aylarına o kadar hazırlıklı girerdik. Tedbirsizlik, okulların uzaktan eğitimle mi, örgün eğitimle mi, yoksa karma modelle mi açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığımızın alacağı kararları etkileyecektir” dedi.

Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?
Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Korona Virüs

Plajlar yasaklanacak mı? | Denize girmek yasaklandı mı?

Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum
Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum

Korona Virüs

Ameliyatlar erteleniyor mu? | Ameliyatlar yapılmayacak mı son durum

Koronavirüsten kaç kişi öldü | Türkiye koronavirüs son rakamlar
Koronavirüsten kaç kişi öldü | Türkiye koronavirüs son rakamlar

Korona Virüs

Koronavirüsten kaç kişi öldü | Türkiye koronavirüs son rakamlar

Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum
Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum

Korona Virüs

Korona yasakları geri mi geliyor? | Koronavirüs yasakları son durum

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı