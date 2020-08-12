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Eğitim

Okulların açılması ertelenecek mi? İşte son durum

Okulların açılması ertelenecek mi? Okullar ne zaman açılacak? soruları merak ediliyor. Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verileceği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında başladı. Peki, Okullar hangi tarihte açılacak? İşte son durum

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:19:00 -
Okulların açılması ertelenecek mi? İşte son durum

Okulların açılıp açılmamasıyla ilgili nihai kararın verileceği toplantı başladı.  Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Okullarla ilgili nihai kararın buradan çıkacağını söyleyebiliriz. Bilim Kurulu üyeleri tarafından okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

MEB açıklama yapmıştı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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