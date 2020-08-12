Okulların açılması ertelenecek mi? İşte son durum

Okulların açılıp açılmamasıyla ilgili nihai kararın verileceği toplantı başladı. Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Okullarla ilgili nihai kararın buradan çıkacağını söyleyebiliriz. Bilim Kurulu üyeleri tarafından okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.

MEB açıklama yapmıştı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.