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Eğitim

Okulların açılış zamanı belli oldu!

Milyonlarca öğrenci ve velisinin merakla beklediği sorunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşti. MEB’in 81 ile yolladığı genelge ile okulların 31 Ağustos 2020’de açılacağı kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 15:06:00 - 2020-08-11 15:24:30
Okulların açılış zamanı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığının 2020/2021 Eğitim - Öğretim takviminde okulların açılışının 31 Ağustos’ta yapılacağı kesinleşti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgının seyrine göre, okulların durumunun belirleyici olacağını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, okulların durumu ile ilgili açıklamada bulunmamıştı.

2020/2021 Eğitim Öğretim akademik takvimi

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.

Takvime göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

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Yorumlar

Habib

Daha önce de olduğu gibi meb Cumhurbaşkanına rağmen okullar açılacak demiş. Hayırdır 1180 vakayla nasıl açılcak. Karar yanliş
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ülkenin 1.öncelikli konusu bu olmali.
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