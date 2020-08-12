Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Türkiye’de koronavirüs salgınının etkilerini göstermesi ile birlikte, geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim ile tamamlanmıştı. Okulların açılma tarihi ise merak konusu oluyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bugün yapılacak Kabine Toplantısı ise merakla bekleniyor.

Okulların açılış tarihini kim açıklayacak?

Herkesin merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Toplantıda alınacak yeni koronavirüs kararları ile okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmamasıyla ilgili kararları Sağlık bakanı Fahrettin Koca basın toplantısıyla duyuracak.