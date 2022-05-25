Okulları tatil ettiren çatışma! Uyuşturucu kartellerine operasyon: 21 ölü!

Şehrinin kuzeyindeki Favela olarak adlandırılan Vila Cruzeiro gecekondu bölgesinde polis tarafından suç örgütü liderlerinin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda örgüt üyeleri ile polis arasında çatışma çıktı.

Brezilya Askeri Polisi tarafından yapılan açıklamada hava desteğiyle bölgeye yapılan operasyonda çıkan çatışmada ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada hayatını kaybedenlerin 11’inin örgüt üyesi olduğu, diğer kişilerin ise kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği ve ölenler arasında bölge sakinlerinden 41 yaşındaki bir kadının da olduğu ifade edildi.

Yapılan operasyonlarda şimdiye kadar örgüt üyelerine ait çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, motosiklet, araba ve bazı uyuşturucu maddeye el konuldu.

Çatışmanın çıktığı bölgede okullar tatil edildi. (İLKHA)