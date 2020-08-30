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Eğitim Okullardaki yeni dönemi Bakan Selçuk 5 video ile anlattı
Eğitim

Okullardaki yeni dönemi Bakan Selçuk 5 video ile anlattı

Uzaktan eğitim ile ilgili en çok merak edilen sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından paylaştığı 5 video ile cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 04:12:00 -

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni uygulamayla ilgili olarak öğrencileri ve velileri bilgilendirmek için 5 video çekip paylaştı.

Çekilen ilk videoda, Bakan Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan olmadığını ancak az miktarda da olsa denemeyenler olduğunu, dünyaca sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ve daha iyi sonuçlar almak için alınan çözümlerin desteklenmesini istedi.

Canlı sınıfta yoklama alınıyor

Bakan Selçuk 2. videoda, canlı sınıfların uzaktan eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirterek, canlı sınıflarda yoklama da alındığını kaydetti.

31 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde canlı ders uygulamalarının yapıldığını belirten Bakan Selçuk, kurallara uyulmasını istedi.

Bakan Selçuk 3. videoda ise velilere seslenerek, bazı önerilerde bulundu.

4. videoda uzaktan eğitim almakta zorlanan öğrenciler için açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Mart ayından itibaren cihazı olmayanlara cihaz ulaştırıldığını söyledi.

5. videoda Bakan Selçuk, okullardaki temizlik önlemlerinden bahsetti.

 

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