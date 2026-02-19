Okullardaki Ramazan sevinci seküler azgın azınlığı kudurttu

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Ramazan coşkusunun evlatlarımıza öğretilmesi seküler yobazları köpürttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nca okullarda Ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “Laiklik elden gidiyor” yaygarası koparan CHP güdümlü yobazlar, kutsal ayın ruhuna uygun ibadetleri takip etmek için öğrencilere çeteleler dağıtıldığını duyunca çığlığı bastı.

KARANLIK FİKİRLİ 168 KİŞİ

Aralarında Korkut Boratav, Taner Timur, Cem Eroğul, Alaeddin Şenel, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu, İlhan Cihaner, Ayşe Kulin, Ahmet Telli, Melike Demirağ, Rutkay Aziz, Onur Akın, İlkay Akkaya, Şükrü Erbaş ve Timur Soykan gibi seküler yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 ismin imzasıyla rezil bir metin kaleme alındı. “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı metinde, şu ifadeler yer aldı: “Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür. Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump’ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır. Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir. Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”

VESAYETÇİLERİN SON ÇIRPINIŞLARI

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, şunları söyledi: “Dışlayıcı zihniyetin okullarda yapılan Ramazan aktivitelerinden, çetelelerinden rahatsız olduğunu görüyoruz. Milletin inancına ve Anadolu irfanına ‘Gerici bataklık’ yahut ‘Talibanlaştırma’ yaftası yapıştıran zihniyetin attığı yanlış adımların bitmek tükenmek bilmediğini müşahede ediyoruz. Bu, aslında toplumun kahir ekseriyetinin mukaddesatıyla barışamamış, kendi fildişi kulesine hapsolmuş vesayetçi bir elitizmin son çırpınışıdır.”

MAHALLEMİZDE SALYANGOZ

Eğitimci-yazar Adnan Kalkan da şunları dile getirdi: “Ramazan’dan rahatsız olan zihniyet, okullarda çocuklarımıza dağıtılan çeteleleri bile sorun olarak görüp saldırıyor. Bu vatanı kuranlar alnı secdeye giden sarıklı mücahitlerdi. Laiklik kisvesinde Hıristiyanlara ve Yahudilere tek bir sözü olmayan bu kirli zihniyetin bütün hıncını İslâm‘dan ve Müslümanlardan çıkarmaya çalışıyor. Lâkin Türkiye eski Türkiye değil. Bu millet kendi değerlerine sahip çıkıyor. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmıyor. Hayatın her alanında hem dinini yaşıyor hem vatanına ve nesline sahip çıkıyor. Din ve maneviyat düşmanı küçük bir azınlığın yüksek çıkan sesine aldırmadan bu millet Nesli İhyâ Medeniyeti İnşâ mefkûresine hizmet ediyor.”