ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’da düzenleyeceği Gazze Barış Konseyi toplantısında, üye ülkelerin 5 milyar dolardan fazla yeniden inşa taahhüdü açıklaması bekleniyor.

Gazze Barış Konseyi toplanıyor. Katılımcılar arasında gözlemci ülkeler de dahil olmak üzere en az 24 heyetin yer alması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için fon toplamak amacıyla bugün Washington’da “Barış Konseyi”nin ilk toplantısını düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Bugün yapılacak Barış Konseyi toplantısında insani yardımlar, uluslararası istikrar gücünün yapısı ve Gazze Şeridi’ni yönetecek ulusal komiteye ilişkin ek ayrıntılar da dahil olmak üzere tüm çalışma başlıklarına dair güncellemeler sunulacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Yüksek Temsilci Nikolay Mladenov’un da konuşma yapması bekleniyor.

Kaynaklara göre toplantıya gözlemci ülkeler dahil en az 24 heyet katılacak.

Hamas’ın silahsızlandırılması konusuna ilişkin olarak, ABD yönetiminin bu başlıktaki zorlukların farkında olduğu, ancak buna rağmen Gazze planındaki 20 maddenin uygulanması yönünde ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

Bu gelişmeler, Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Konseyi toplantısı sırasında üye ülkelerin Gazze için 5 milyar dolardan fazla taahhütte bulunacağını açıklayacağını duyurmasının ardından geldi.

Çarşamba günü yayımlanan açıklamada, sağlanacak fonların nasıl harcanacağına Barış Konseyi’nin karar vereceği ifade edildi.

Trump yönetiminden iki yetkili daha önce, bugün yapılması planlanan toplantının, Ocak ayında Trump’ın davetini kabul ederek konseye katılmayı kabul eden dünya liderlerini içereceğini açıklamıştı. Ayrıca Gazze’nin yönetimi, güvenliği ve yeniden inşasının ayrıntılarını denetleyecek özel bir yürütme komitesi üyeleri de toplantıda yer alacak.

Yetkililerden biri, yönetimin “güçlü bir katılım” beklediğini söyledi.

Toplantıya gönderilen davet metninin bir kopyasına göre, toplantı ABD Barış Enstitüsü’nde (şu anda Donald J. Trump ABD Barış Enstitüsü olarak adlandırılıyor) gerçekleştirilecek. Bu durum, Associated Press’in geçen hafta aktardığı üzere, düşünce kuruluşunun eski yönetimiyle devam eden hukuki bir ihtilafın gölgesinde gerçekleşecek.

Trump’ın yeni konseyinin başlangıçta israil ile Hamas arasındaki Gazze savaşını sona erdirmeye odaklanan bir mekanizma olarak görüldüğü, ancak daha sonra Trump’ın küresel krizleri çözme konusunda çok daha geniş bir yetki verme arzusunu yansıtacak şekilde evrildiği belirtildi. Bu gelişme, Trump’ın İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen uluslararası sistemi yeniden yapılandırma çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler’in rolünü aşmaya yönelik en son Amerikan girişimi olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin Avrupa ve diğer bölgelerdeki bazı önde gelen müttefikleri ise, konseyin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne rakip olabileceği şüphesiyle katılmayı reddetti.