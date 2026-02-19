Korkunç patlama! Apartman çöktü, 16 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’ın Karaçi kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Olayda 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşanan patlama, bir apartmanı adeta savaş alanına çevirdi. Pakistan basını, Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.
Ekiplerin, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardığı ve bölgedeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Pakistan