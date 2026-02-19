  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi Yalancı bahar bitti! Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler! 1 milyon dolarlık soru: Bu milletin değerleri size niye batıyor? 19 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Ramazan'ın ilk gününde Gazze'de katliam! Şehidler var 19 Şubat 2021: M. Emin Saraç'ın vefatı (Hadis Âlimi) CHP'nin İslam karşıtlığı bitmiyor! Dün Okulda başörtüsüne karşıydılar bugün de Ramazan'a İçişleri Bakanı Çiftçi'den net masajlar: Nefesim ensenizde olacak ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği iddiası!
Dünya Korkunç patlama! Apartman çöktü, 16 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Korkunç patlama! Apartman çöktü, 16 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Korkunç patlama! Apartman çöktü, 16 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir apartmanda meydana gelen patlama faciaya yol açtı. Olayda 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan’ın Karaçi kentinde yaşanan patlama, bir apartmanı adeta savaş alanına çevirdi. Pakistan basını, Karaçi kentinde, birinci katında patlama meydana gelen apartmanın bir kısmının çökmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığının değerlendirildiğini açıkladı.

 

Ekiplerin, apartmanın enkazından bazı kişileri kurtardığı ve bölgedeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Pakistan

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!
Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Dünya

Pakistan'da otoyolda tanker faciası: 13 ölü, zincirleme kaza!

Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!
Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Pakistan’ın Ramazan ayında deport ettiği Afganlar, yaşam mücadelesi veriyor!
Pakistan’ın Ramazan ayında deport ettiği Afganlar, yaşam mücadelesi veriyor!

Dünya

Pakistan’ın Ramazan ayında deport ettiği Afganlar, yaşam mücadelesi veriyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23