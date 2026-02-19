Suriye, IMF'nin kapısını çaldı

Suriye Yatırım Ajansı Başkanı Talal el Hilali, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle, birkaç yıl süren bir aradan sonra resmi iletişimi yeniden başlatarak iki taraf arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını görüştü.

Bu adım, Suriye'nin uluslararası finans kurumlarıyla ortaklıkları genişletme ve ekonomik reform yollarını destekleme eğilimini yansıtıyor.

Yatırım Ajansı, toplantıda IMF misyonlarının düzenli ziyaretlerinin önemi ve maliye ve para politikalarının geliştirilmesindeki rolü ile özellikle kamu mali yönetimi ve istatistik sistemleri alanlarında teknik yardım programlarından yararlanmanın ele alındığını açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, 2025 Yatırım Yasası'nın uygulanmasında Yatırım Ajansı'nın merkezi rolü de vurgulandı. Bu yasa, nitelikli yatırımları ülkeye çekmeye, prosedürleri basitleştirmeye, iş ortamını iyileştirmeye ve ulusal ekonomiye olan güveni güçlendirmeye katkıda bulunacak.

Ajans, IMF ile yapılan bu toplantının uluslararası finans kurumlarıyla işbirliğini güçlendirme ve Suriye'deki ekonomik reform sürecini destekleme çabaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma imzalanmadığı, işbirliğinin ağırlıklı olarak teknik danışmanlık ve kapasite geliştirme alanında ilerlemesinin planlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, olası bir finansman programının ise diplomatik gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor.

Ekonomik toparlanmanın zaman alacağına dikkat çeken analistler, IMF ile yürütülecek olası bir programın Suriye’nin uluslararası finans sistemine yeniden entegrasyonu açısından önemli bir adım olabileceğini değerlendiriyor.

