1 milyon dolarlık soru: Bu milletin değerleri size niye batıyor?

Kemalist Gladio'cu vesayetin 'okula din giremez' inadı ve Cumhuriyet Gazetesi’nin Ramazan hazımsızlığı bitmiyor! Milli ve manevi değerleri 'dini ajanda' diyerek hedef alan bu batıcı ve çarpık laiklik anlayışına karşı, eğitim sisteminin ve anayasanın milletin ruh köküyle barışması artık bir zarurettir.

Baran Haber görüş: "Yine bildik senaryo, yine aynı bayat argümanlar... Cumhuriyet Gazetesi’nin manşetine taşıdığı ve Eğitim-İş’in yargıya taşıyacağını gururla ilan ettiği "Ramazan etkinliği rahatsızlığı", bu ülkenin genetiğine düşman kesilen vesayetçi zihniyetin son çırpınışıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Maarifin Kalbinde Ramazan" diyerek çocuklara kendi değerlerini, paylaşmayı ve kültürel mirasını hatırlatması, ne hikmetse malum çevrelerde "irtica" çanlarının çalmasına neden olmuş.

Milletin Değerleri "Dini Ajanda" Değil, Bu Toprağın Kendisidir!

Eğitim-İş Başkanı çıkmış, "Kamusal eğitim dini ajandayla şekillendirilemez" diyor.

Bu milletin bin yıldır yoğrulduğu İslam medeniyeti, Ramazan iklimi ve iftar sofrası ne zamandan beri "dışarıdan dayatılan bir ajanda" oldu? Asıl ajanda; Anadolu insanının ruh kökünü kurutmaya çalışan, Batıcı, tepeden inmeci ve millete kendi okulunda kendi dinini yasaklamaya kalkan o köhne zihniyetin ta kendisidir!

Yıllardır "laiklik" maskesi altında dini sadece evlere hapsetmeye çalışan bu çarpık anlayış, artık miadını doldurmuştur. Devletin kurumlarını ve okullarını milletin değerlerine kapatmak, çağdaşlık değil, bu millete yabancılaşmaktır, kimliksizleşmektir. Çocuklarımızın iftar sofrasında buluşmasından, Ramazan şenliğiyle neşelenmesinden "pedagogik risk" çıkaranlar, aslında bu milletin evlatlarının kendi kimliğiyle barışmasından korkanlardır.

Felaket arıyorsanız, bir asırdır çocukları tek tipleştiren, maneviyattan koparan eğitim modeli asıl pedagojik felakettir.

Anayasal Değişim Artık Bir Zarurettir!

Bu haber ve açılan davalar göstermektedir ki; mevcut anayasal metinler ve yasalar, hala birilerinin elinde sopaya dönüşebilmektedir. Dini kamusal alandan silmeye yeminli bu Batıcı anlayıştan kurtulmanın yolu, Anayasa’nın yeni bir ruhla, milletin inancıyla barışık şekilde yeniden inşasından geçer. Artık bu milletin, çocuklarını Kemalist ideolojinin laboratuvar malzemesi olarak feda edecek hali kalmamıştır. Okulda Ramazan’a, sınıfta duaya, kalpte imana tahammül edemeyenler bilmelidir ki; bu toprakların mayası İslam’dır ve bu mayayı hiçbir "dava" dilekçesi bozamaz!"

BARAN HABER