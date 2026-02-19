  • İSTANBUL
Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan'da Turkcell'den dijital sürpriz!
Ekonomi

Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz
Salla kazan, paylaş kazan! Ramazan’da Turkcell’den dijital sürpriz!

Turkcell, Ramazan ayının paylaşma ruhunu “Salla Kazan Paylaş” kampanyasıyla dijital dünyaya taşıyor. Kullanıcılar kazandıkları GB’ları kendileri kullanabilir veya sevdikleriyle paylaşabilir; Turkcell Ailem üyeleri ise tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. 2019’dan bu yana milyonlarca Turkcell’linin katıldığı kampanya, Ramazan’ın birlik ve paylaşma geleneğini dijital deneyime dönüştürüyor.

Turkcell, Ramazan ayının paylaşma ruhunu bu yıl da “Salla Kazan Paylaş” kampanyasıyla dijital dünyaya taşıyor. Turkcell’liler, Turkcell uygulamasındaki Salla Kazan Paylaş özelliği üzerinden kazandıkları GB’ları ister kendileri kullanabiliyor, ister sevdikleriyle paylaşabiliyor. Turkcell Ailem üyeleri ise kazandıkları GB’ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşma imkânına sahip.

 

2019’dan bu yana devam eden kampanya, her yıl milyonlarca Turkcell’linin katılımıyla Türkiye’nin en yaygın dijital paylaşım deneyimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kampanya, kullanıcılar arasında doğrudan fayda paylaşımını mümkün kılarken, Turkcell’in dijital kanallarda sunduğu müşteri odaklı deneyimin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

 

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Ramazan kampanyasına ilişkin şunları söyledi: “Ramazan, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın daha da anlam kazandığı özel bir ay. Her yıl Ramazan ayında hayata geçirdiğimiz bu kampanya, Turkcell’lilerin kazandıkları faydaları sevdikleriyle paylaşmalarına imkân tanıyor. Bu yılın yeniliklerinden biri olarak, Turkcell Ailem üyeleri Salla Kazan’dan kazandıkları GB’ları gruplarındaki tüm aile bireyleriyle paylaşabiliyor. Salla Kazan Paylaş, en geniş katılımlı dijital uygulamalarımızdan biri. Biz bu çalışmayı bir kampanyadan öte, Turkcell’in bir Ramazan geleneği olarak görüyoruz. Ramazan’ın herkes için paylaşımın, huzurun ve bereketin arttığı bir ay olmasını diliyoruz.”

 

Reklam filminde sıcak bir sahur hikâyesi

Turkcell, Salla Kazan Paylaş kampanyasını bu yıl da özel bir reklam filmiyle duyuruyor. Başrolünde Kerem Bürsin’in yer aldığı filmde, sahura uyanamayan evin en küçükleri etrafında gelişen sıcak ve tanıdık bir Ramazan hikâyesi anlatılıyor. Aile bağlarını, birliktelik ve paylaşma duygusunu merkeze alan film, Ramazan’da kazanılan GB’ları paylaşmanın mutluluğunu ekrana taşıyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan reklam filmi televizyon, dijital platformlar ve sosyal medya kanallarında izleyiciyle buluşuyor. Salla Kazan Paylaş reklam filmi serisi, Ramazan Bayramı döneminde yayınlanacak yeni hikâye ve sürpriz bir kampanyayla devam edecek.

