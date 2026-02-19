Gazze'de enkazlar arasında buruk ramazan: Siyonist zulmüne rağmen ilk iftar açıldı

Enkazlar sofra, dualar azık oldu

Katil İSRAİL'in yardımları engellemesi nedeniyle gıda sıkıntısının hat safhaya ulaştığı bölgede, sofralar önceki yıllara göre boş kalsa da maneviyat en üst seviyedeydi. evlerinin yüzde 90'ı yerle bir edilen gazzeliler, eski günleri yad etmek ve toprağına sahip çıkmak adına iftarlarını yıkıntılar arasında yaptı. işgalci gücün kısıtlamalarına ve yaşattığı büyük yıkıma rağmen GAZZE sokaklarında bu kez bombaların gürültüsü değil, ezan sesleri yankılandı.

Katliamın bilançosu ağır: 72 bin şehit

GAZZE'deki sağlık bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, siyonist vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda:

72 bin 63 kişi hayatını kaybetti,

kişi hayatını kaybetti, 171 bin 726 kişi yaralandı.

10 ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen tacizlerini sürdüren katil İSRAİL, bu süreçte de 603 kişiyi şehit etti. tüm bu acılara rağmen GAZZE halkı, 11 ayın sultanını büyük bir direniş ve tevekkülle karşılamaya devam ediyor.