Gazze'de enkazlar arasında buruk ramazan: Siyonist zulmüne rağmen ilk iftar açıldı
Gazze'de enkazlar arasında buruk ramazan: Siyonist zulmüne rağmen ilk iftar açıldı

İSRAİL'in ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü ve 72 bini aşkın masumu hayattan kopardığı saldırıların gölgesinde, GAZZE halkı ramazan ayına girmenin buruk sevincini yaşıyor. iki yılı aşkın süredir devam eden yıkıma, açlığa ve her türlü imkansızlığa göğüs geren FİLİSTİNli mazlumlar, derme çatma çadırlarda ve yıkılan evlerinin enkazları arasında ilk iftarlarını açtı.

Enkazlar sofra, dualar azık oldu

Katil İSRAİL'in yardımları engellemesi nedeniyle gıda sıkıntısının hat safhaya ulaştığı bölgede, sofralar önceki yıllara göre boş kalsa da maneviyat en üst seviyedeydi. evlerinin yüzde 90'ı yerle bir edilen gazzeliler, eski günleri yad etmek ve toprağına sahip çıkmak adına iftarlarını yıkıntılar arasında yaptı. işgalci gücün kısıtlamalarına ve yaşattığı büyük yıkıma rağmen GAZZE sokaklarında bu kez bombaların gürültüsü değil, ezan sesleri yankılandı.

 

Katliamın bilançosu ağır: 72 bin şehit

GAZZE'deki sağlık bakanlığı tarafından paylaşılan veriler, siyonist vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda:

  • 72 bin 63 kişi hayatını kaybetti,
  • 171 bin 726 kişi yaralandı.

 

10 ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen tacizlerini sürdüren katil İSRAİL, bu süreçte de 603 kişiyi şehit etti. tüm bu acılara rağmen GAZZE halkı, 11 ayın sultanını büyük bir direniş ve tevekkülle karşılamaya devam ediyor.

ramazan tıka basa, envai çeşit yiyecek yenecet bir mevsim değildir, binlerce bebe açlık çekerken.... lütfen bir akşam iftarınızı iki günlük bir ekmek ve biraz su ile yapın... ne tuz, ne sirke... ne zeytin, ne bir katık... o ekmek de az olsun... sonra colanızı içersiniz....
