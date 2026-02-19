Ramazan'ın ilk gününde Gazze'de katliam! Şehidler var

İsrail işgal kuvvetleri, bugün Ramazan ayının ilk gününü idrak eden Gazze halkına yönelik saldırısında 3 kişiyi şehit etti.

İşgalciler, Ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Şeridin çeşitli bölgelerine hava, kara ve deniz saldırıları düzenlemeye devam etti.

Nasır Hastanesi, Han Yunus şehrinin doğusundaki konuşlanma bölgelerinde işgal ordusunun açtığı ateş sonucu bir kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda yer alan Beni Suheyla kasabasında, işgal ordusunun askeri konuşlanma alanlarının yakınlarında ateş açması sonucu iki Filistinli şehit olmuştu.

İşgal kuvvetlerinin topçu ateşi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasında konut binalarının yıkımına yönelik yeni saldırılarla eş zamanlı olarak Gazze şehrinin doğu mahallelerini hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, siyonist hava saldırıları alçak uçuş yapan savaş uçakları eşliğinde Han Yunus ve Refah şehirlerindeki bölgeleri hedef alırken, topçu ateşi Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri bombaladı ve işgal tankları da şehrin doğu bölgelerine ağır ateş açtı.

Gazze Şeridi, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana günlük ihlallerin devam ettiği bir ortamda Ramazan ayının ilk gününü karşılıyor. Binlerce aile hâlâ ciddi gıda ve temel ihtiyaç maddesi kıtlığı çekiyor; Birleşmiş Milletler de geçtiğimiz aylarda Şeridin bazı bölgelerinde kıtlık ilan etmişti.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana, işgalciler tekrarlanan ihlallerle 195'i çocuk ve 84'ü kadın olmak üzere 634 Filistinliyi şehit etti ve 1630 kişiyi yaraladı.

7 Ekim 2023'te başlayan soykırım savaşından bu yana, işgalciler 72 binden fazla sivili şehit etti, yaklaşık 172 bin kişiyi yaraladı ve 8 binden fazla kişinin kaybolmasına neden oldu; ayrıca sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen yaygın bir yıkıma yol açtı ve Birleşmiş Milletler tarafından yeniden inşa maliyetlerinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.