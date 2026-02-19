Biyolog açıkladı: İşte Ramazan’da oruç tutarken otofajiyi engelleyen yaygın hatalar

Ramazan ayı boyunca oruç tutan milyonlarca insan, sadece manevi değil aynı zamanda fizyolojik faydalar da elde etmeyi umuyor. Bu faydalardan biri olan otofaji – hücrenin kendi hasarlı bileşenlerini temizleyerek yenilenme süreci – oruç döneminde doğal olarak artma eğiliminde olsa da bazı beslenme hataları bu süreci ciddi şekilde sekteye uğratabiliyor.