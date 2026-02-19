Yalancı bahar bitti!

Yalancı bahar sona erdi; Trakya üzerinden yurda giren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşerken, Trakya’da sulu kar kar yağacak. İstanbul’da ise pazar günü kar yağışı ve 4 dereceye kadar gerileyen hava sıcaklığı bekleniyor.

Yalancı bahar olarak nitelendirilen ılık hava dalgası yerini Trakya üzerinden yurda giriş yapan yeni soğuk ve yağışlı sisteme bıraktı. Özellikle hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında belirgin düşüş beklenirken, Trakya ve İstanbul’da etkisini gösteren sulu kar yağışının yerini kar yağışına bırakacağı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları, hafta içinde sert şekilde geriledi. Dün sürpriz şekilde başlayan sulu kar yağışı, hafta sonu itibarıyla kara dönüşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sıcaklık düşüşü pazar günü daha da belirginleşecek.

Çok sayıda ilde yağış bekleniyor

MGM’nin son değerlendirmelerine göre bugün Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Ankara’nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Artvin kıyıları ve Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden eseceği, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz’de yer yer saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM, Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yayımladı.

Çığ ve toz taşınımı uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlike sürüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise toz taşınımı bekleniyor.

Hafta sonu kar geliyor

MGM’nin 5 günlük tahminlerine göre cumartesi gününden itibaren batı illerinde yağış yeniden etkili olacak. Edirne ve Kırklareli’nde devam eden sulu kar, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte cumartesi günü kara dönüşecek. Kar yağışının İstanbul’a ise pazar günü ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu 20 dereceyi aşan ve bugün 11 derece civarında seyreden İstanbul’da hava sıcaklığının pazar günü 4 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor. Soğuk hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.