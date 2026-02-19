  • İSTANBUL
Yerel 17 aylık bebeğin canını almıştı! Katil sürücü ehliyetsiz çıktı
Yerel

17 aylık bebeğin canını almıştı! Katil sürücü ehliyetsiz çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
17 aylık bebeğin canını almıştı! Katil sürücü ehliyetsiz çıktı

Adana'da yaya geçidinde motosikletin çarpması sonucu pusetteki 17 aylık bebeğin öldüğü kazada sürücünün ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İfadesinde "Yaya ya da bebek arabası görmedim" diyen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 15 Şubat günü saat 15.15 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’da Sayıştay denetçisi olan Hilal Öztürk görev için Adana’ya geldi. Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçinde otomobiller durarak anne Hilal Öztürk'e yol verirken, o sırada motosiklet sürücüsü E.K. (20) bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaçtı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak, aileye başsağlığı ve sabır diledi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsü E.K.'yı kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. E.K.'nın emniyetteki sorgusunda, "Önümdeki araçlar durunca yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup kaçtım" dediği öne sürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

