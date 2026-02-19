  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar TB3 SİHA öyle bir şey yaptı ki.. NATO Komutanı alkışla karşıladı Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında! Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok! Macron’dan sosyal medya devlerine algoritma muhtırası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı Milli Savunma Bakanlığından NATO mesajı Seküler yobazların hazımsızlığına Erdoğan'dan sert cevap! "Aile yılı"nda tartışılan LGBT, tv reklamlarında. Kim bunlar, devlete meydan okuyorlar İstanbul trafiği kilitlendi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı! Anıtkabir’e koşan kadınlar buna ne diyecek! Medeni kanunda ‘metres hayatı’ iflası
Gündem Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!
Gündem

Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!

Gazze’de aylardır soykırım yapan işgalci İsrail, dünyanın gözü bölgedeyken Batı Şeria’da da sinsi planlarını devreye soktu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, terör devleti İsrail’in provokasyonlarla gerilimi tırmandırdığını belirterek, "İşgalci, Batı Şeria’yı ilhak etmek için kirli kararlar alıyor" dedi.

Dünyanın sessizliğinden güç alıyorlar

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, siyonist yönetimin maskesini bir kez daha düşürdü. Tüm dünyanın dikkati Gazze’deki vahşete kilitlenmişken, katil İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yeni işgal hamleleri peşinde olduğunu vurgulayan Abdulati, "İsrail, insani yardımlara engel çıkararak mazlum Filistin halkını ölüme terk ediyor. İdari engellerle BM kurumlarının çalışmalarını baltalamaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

 

Kudüs kırmızı çizgimizdir!

Mısır Dışişleri Bakanı, işgal altındaki topraklarda oynanan büyük oyuna dikkat çekerek şu vurguları yaptı:

  • İlhak girişimlerine ret: Batı Şeria topraklarının "devlet arazisi" adı altında gasp edilmesi kabul edilemez.
  • Başkent Doğu Kudüs: 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir.
  • Siyonist çekilmeli: Gazze'den tamamen çekilme sağlanmalı ve bölgenin idaresi derhal Filistin yönetimine devredilmelidir.

 

Golan Tepeleri ve Lübnan vurgusu

Siyonistlerin sadece Filistin’de değil, Lübnan ve Suriye’de de hukuksuz ihlallere imza attığını hatırlatan Abdulati, kapsamlı bir barış için İsrail’in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nden de çekilmesi gerektiğini söyledi. Mısır, ABD Başkanı Donald TRUMP’ın Gazze planına destek verirken, UNRWA gibi kurumların engellenmesinin bölgedeki insani krizi derinleştirdiğinin altını çizdi.

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar
Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

Gündem

Soykırımcı İsrail'den küstah hazırlık: İran'la müzakere bahanesiyle bölgeyi ateşe atmak istiyorlar

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!
İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

Dünya

İsrail’i eleştirdiği için Trump’ın görevden aldığı ABD güzeli: İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim!

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

Gündem

İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23