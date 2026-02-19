Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler!

Dünyanın sessizliğinden güç alıyorlar

BM Güvenlik Konseyi’nde konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, siyonist yönetimin maskesini bir kez daha düşürdü. Tüm dünyanın dikkati Gazze’deki vahşete kilitlenmişken, katil İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yeni işgal hamleleri peşinde olduğunu vurgulayan Abdulati, "İsrail, insani yardımlara engel çıkararak mazlum Filistin halkını ölüme terk ediyor. İdari engellerle BM kurumlarının çalışmalarını baltalamaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Kudüs kırmızı çizgimizdir!

Mısır Dışişleri Bakanı, işgal altındaki topraklarda oynanan büyük oyuna dikkat çekerek şu vurguları yaptı:

İlhak girişimlerine ret: Batı Şeria topraklarının "devlet arazisi" adı altında gasp edilmesi kabul edilemez.

Batı Şeria topraklarının "devlet arazisi" adı altında gasp edilmesi kabul edilemez. Başkent Doğu Kudüs: 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir.

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir. Siyonist çekilmeli: Gazze'den tamamen çekilme sağlanmalı ve bölgenin idaresi derhal Filistin yönetimine devredilmelidir.

Golan Tepeleri ve Lübnan vurgusu

Siyonistlerin sadece Filistin’de değil, Lübnan ve Suriye’de de hukuksuz ihlallere imza attığını hatırlatan Abdulati, kapsamlı bir barış için İsrail’in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nden de çekilmesi gerektiğini söyledi. Mısır, ABD Başkanı Donald TRUMP’ın Gazze planına destek verirken, UNRWA gibi kurumların engellenmesinin bölgedeki insani krizi derinleştirdiğinin altını çizdi.