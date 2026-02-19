Türkiye yeni güne operasyonla uyandı! Çok sayıda polis emniyete götürülüyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığı tespit edildi.

İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, “Casperlar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne kamu görevlilerinin bilgi sızdırdığının tespit edilmesi üzerine dokuzu polis memuru biri zabıt katibi biri gümrük muhafaza memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, 9 Ocak 2026’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelendi. İncelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat kurduğu ve menfaat ilişkisine girdiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticileri ve üyelerine; suç, aranma ve araç yakalama kayıtları gibi bilgilerin, görev ve yetkileri dışında hareket eden kamu görevlilerince aktarıldığı saptandı. Aralarında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun da bulunduğu toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ayrıntılar geliyor...