Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!"

Adalet bakanı Akın Gürlek, A HABER ekranlarından yaptığı açıklamada toplumun ahlak yapısını hedef alan bu rezalete neşteri vurdu. Bakan Gürlek, "bir şahıs İSTANBUL’da 3 gün parti yapıyor. Buna müsaade edemem, bu olmaz!" sözleriyle yargının bu batı özentisi yaşam tarzına ve uyuşturucu batağına karşı tavizsiz olduğunu ilan etti. Bu açıklama, boğaz’daki lüks yalıların nasıl birer suç merkezine dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İçeceklere zehir katarak "bağımlı" yaptılar

Sözde eğlence adı altında düzenlenen bu uyuşturucu seanslarında, tuzağa düşürülen genç kızlara yönelik uygulanan yöntemler "kan donduran" cinsten. İSTANBUL kulislerinde konuşulan iddialara göre:

Partilere ilk kez davet edilen ve uyuşturucu kullanmayı reddeden genç kadınlara, bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu madde katılarak kumpas kuruldu.

Genç kızların yalıda daha uzun süre alıkonulması ve iradelerinin felç edilmesi hedeflendi.

Sistemsel bir şekilde uyuşturucuya alıştırılan bu genç fidanların, birer bağımlı haline getirilerek bataklığın içine hapsedildiği belirtiliyor.

Batı özentisi yaşamın acı faturası

ABD ve Avrupa merkezli yozlaşmış hayat tarzını TÜRKİYE'ye ihraç etmeye çalışan bu yapılar, sadece yasaları değil, aile yapısını da hedef alıyor. Boğaz’ın lüks yalılarında kurulan bu "modern kölelik" düzeninde, zenginlik ve şatafatın arkasına saklanan kirli ellerin gençleri nasıl zehirlediği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Firari Kasım Garipoğlu’nun bu rezalet zincirindeki rolü ve mağdur edilen onlarca gencin durumu, adaletin pençesinden kaçamayacak.