Gündem Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi
Gündem

Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi

Dünyayı kana bulayan terör devleti ABD, Orta Doğu’da yeni bir kaosun fitilini ateşlemeye hazırlanıyor. Katil İsrail’in hamisi ABD Başkanı Donald TRUMP’ın, İran’a yönelik alçak bir saldırı planı için ordusuna "hazır ol" talimatı verdiği iddia edildi.

Hafta sonu kaos planı!

Müslüman coğrafyasını kan gölüne çevirmekten çekinmeyen sömürgeci ABD basını, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerle kirli planı ifşa etti. CBS ve CNN gibi şer odaklarının yayın organlarına göre; üst düzey güvenlik yetkilileri TRUMP’a Cumartesi günü itibarıyla ordunun saldırı için tetikte olacağı bilgisini verdi. Nükleer müzakereler bahanesiyle oyalama taktiği güden Washington yönetiminin, aslında arka planda işgal ve yıkım planları yaptığı bir kez daha tescillendi.

 

TRUMP ve şürekası iş başında

Haberlerde, TRUMP’ın bu kanlı plan üzerine mesaisinin büyük kısmını harcadığı belirtilirken, danışman kadrosundaki isimler de dikkat çekti. TRUMP’ın damadı Jared KUSHNER ve Orta Doğu Temsilcisi Steve WITKOFF’un, yürütülen dolaylı müzakereler adı altında aslında bölgeyi dizayn etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Katil sürüsünün, olası bir misillemeden korktuğu için bölgedeki personelini Avrupa veya ABD’ye kaçırma planları yapması ise korkaklıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Pentagon sessiz, dünya tetikte!

İnsanlık suçu işlemeye doymayan ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), bu alçak iddialar karşısında sessizliğe bürünürken, bölgedeki İslam ülkeleri ise büyük bir endişe içerisinde. TRUMP’ın nihai kararını hafta sonu verebileceği konuşulurken, "Barış getireceğiz" vaatleriyle koltuğa oturanların, ilk iş olarak yine barut kokusunu tercih etmesi "Haçlı zihniyeti değişmiyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

1
Yorumlar

ata

bizden taktik almış... iftar vakti...
