Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu
Muş’ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bir okulda büyük hasara yol açtı. Okulda eğitime ara verildi.
Muş’ta şiddetli yağışla birlikte etkisini artıran fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Çatısı uçan Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'na ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulda eğitime 2 gün ara verildi. Çatının onarımı için çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.