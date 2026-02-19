  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı 'Baba otoritesi yıkıldı, annelik yük olarak görülüyor!' Kirli partilerde genç kızlara iğrenç tuzak! Adalet Bakanı’ndan sert tepki: "Müsaade edemem!" Gazze 'Barış' Konseyi toplanıyor! Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor! Gazze'de enkazlar arasında buruk ramazan: Siyonist zulmüne rağmen ilk iftar açıldı Kovboyun kirli planı: ABD, İran’a saldırı için tarih verdi Yalancı bahar bitti! Siyonist İsrail durmak bilmiyor: Mısır'dan işgalciye tokat gibi sözler! 1 milyon dolarlık soru: Bu milletin değerleri size niye batıyor?
Yaşam Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu
Yaşam

Felaketin eşiğinden dönüldü! Fırtına okulun çatısını uçurdu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Muş’ta etkili olan şiddetli yağış ve fırtına bir okulda büyük hasara yol açtı. Okulda eğitime ara verildi.

Muş’ta şiddetli yağışla birlikte etkisini artıran fırtına bir okulun çatısını uçurdu. Çatısı uçan Mehmet Zafer Çağlayan İlk ve Ortaokulu'na ekipler sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce okulda eğitime 2 gün ara verildi. Çatının onarımı için çalışmaların başlatıldığı ve en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu
Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu

Yaşam

Facianın eşiğinden dönüldü! Fırtına çatıyı kopardı, saniyelerle kurtuldu

Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı
Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı

Gündem

Aman dikkat edin! İstanbul için fırtına alarmı

İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatılar uçtu, araçlar hurdaya döndü!
İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatılar uçtu, araçlar hurdaya döndü!

Yerel

İstanbul'da fırtına dehşeti: Çatılar uçtu, araçlar hurdaya döndü!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23