Günde 3 paket içiyordu! 1 haftada bıraktı

Eskişehir’de 40 yılı aşkın süredir sigara içen 58 yaşındaki Nevzat Karaca, günde üç pakete kadar çıkan alışkanlığını yalnızca 1 haftada bitirdi.

40 yıllık tiryaki, 2026 yılına kendi gibi sigara bağımlılarına örnek olacak bir karar aldı.  Dünya genelinde oldukça yaygın bir sorun olan sigara bağımlılığı, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Sigara her yıl milyonlarca ölüme sebep olurken, yaklaşık 40 yıllık tiryaki olan 2 çocuk babası Nevzat Karaca, kendi sağlığı için önemli bir karar aldı. Karaca, kızı ve eşinin vesilesiyle sigara bırakma polikliniğine giderek sağlıklı yaşam için ilk adımı attı. Neredeyse her gün 3 paket sigara bitiren Karaca, doktorlar tarafından kendisine yazılan ilaçları kullanmaya başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra bağımlılığından kurtulmayı başardı. Bu kararı sonrası 4 akrabasının da sigarayı bıraktığını söyleyen Karaca, bazı arkadaşlarının kendisine inanmadığını ve ona paket uzatarak şaka yaptıklarını ifade etti.

 

Yalnızca bir haftada bitirdi

Sigara bırakma polikliniğine giderken ilk hedefinin günde sigarayı günde 1 pakete düşürmek olduğunu belirten Nevzat Karaca, "Ben ilk başta oraya giderken hanıma, 'Kaçalım, gitmeyelim' dedim. Bir şekilde gittik. Sağlık ocağındaki doktor hanım, kaç paket içtiğimi sordu. 3 paket içtiğimi anlattım. Doktor hanım, 'Sen bu 3 paketi nasıl içiyorsun? Seninki artık içme değil, bağımlılık' dedi. İlk amacımı, '1 pakete düşürebilir miyiz?' oldu. Bana verilen ilacı aldığım ilk gün 17 adet sigara içtim. Yani 60 adet içerken 17 adet düştü. İkinci gün 10 adete, 5 gün içerisinde bu sayı 3-4 adete düştü. Ondan sonra artık istek bitince ve destek de alınca, hiç içmemeye başladım. 1 hafta ile 10 gün içerisinde olayı bitirdim. 2026'ya girdiğim 1 Ocak itibariyle ne aldım, ne içtim, ne de aklıma geliyor" dedi.

 

"Sigaranın hiçbir getirisi yok”

Bağımlı olan diğer vatandaşlara da tavsiyede bulunan Karaca, şöyle devam etti:

"Her ilaç herkese uygun olmayabilir, doktor tavsiyesinde ve bilinçli şekilde kullanılmasında faydası var. Herkesin bırakmasını isterim. Sigara sağlığa zararlı, hiçbir getirisi yok. Ben 40 yıl üzeri içtim, hiçbir faydasını görmedim. Yediğin ekmeğin, uyuduğun uykunun, suyun bile tadı var. Erken bırakmada yarar var. Doktor, 'Bırak' demeden kendin bırak."

 

Bazı arkadaşlarının kendisine şaka amaçlı sigara ikram ettiğini söyleyen Nevzat Karaca, gıcıklığına, 'Seni sigaraya geri başlatacağız' diyenler olduğunu söyledi. Ancak hiçbirinden etkilenmediğini dile getiren Karaca, "Sigara uzatılsa da, yanımda içilse de artık benimle bir alakası yok" ifadelerini kullanarak kararlılığını vurguladı.

