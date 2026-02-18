  • İSTANBUL
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te’nin yanında kustu.

Tayvan’da Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı önünde düzenlenen törende talihsiz bir an yaşandı. Tayvan Devlet Başkanı William Lai Ching-te ve beraberindeki yetkililer, Ay Yeni Yılı kapsamında Wumiao Tapınağı’nı ziyaret etti. Daha sonra Devlet Başkanı Ching-te, Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo ve Tainan Belediye Başkanı Huang Wei-che ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

 

Başkanın üzerine kusup uzaklaştı

Tainan Belediye Başkanı Huang’ın konuşması sırasında Tapınak Başkanı Lin, rahatsızlandı ve kusmaya başladı. Lin, ağzını eliyle kapatmaya çalışsa da Devlet Başkanı William Lai’nin üzerine kustu ve arkasını dönerek kameralardan uzaklaştı.

 

Lin, daha sonra bir aile üyesinden norovirüs kaptığını belirterek, talihsiz olay için özür diledi. Lin, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

